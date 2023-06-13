IQ seviyeleri en yüksek onlar çıktı: İşte doğuştan zeka küpü 5 burç!

İKİZLER BURCU

İkizler burcu konuşmayı, dinlemeyi ve sosyalleşmeyi çok sever. Zodyak'ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler.

Akıl yürütme becerileri ve sosyal zekaları sayesinde hayat boyunca istedikleri başarıyı elde ederler. İkizler burcu bu özellikleri ile zekasını ön plana çıkarır. Onların ayrıca güçlü bir mizah anlayışı vardır.