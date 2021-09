Kova kadınını etkilemenin 10 yolu: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Kova burcu kadını gizemli, macera dolu ve bağımsız kadınlardır. Hava elementi ile yönetilen kova burcu sabit bir burçtur. Kova burcu kadını nasıl aşık edilir diyorsanız o zaman yazımızı okumaya devam edin. İşte kova burcu kadınını etkilemenin 10 yolu…

Kova Burcu Kadının Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu kadını 22 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında doğmuştur. Yönetici gezegeni Uranüs olan kova burcu sevecen tavırları ile bilinir.

Kova burcu kadını arkadaş canlısıdır. Genelde herkesle anlaşabilen kova burcu kadını asla ayrım yapmayı sevmez.

Kova burcu kadını genelde sıra dışıdır. O ele aldığı her şeye farklı açıdan bakar.

Kova burcu kadını yenilikçi bir burçtur. Son trendleri her zaman ilk o takip eder.

Kova burcu kadını zeki bir burçtur. Azmi ve hırsı sayesinde başarıyı hedefler.

Kova Burcu Kadınını Aşık Etmenin Yolları: Kova Burcu Kadınını Etkilemenin 10 Yolu

1) Özgür olun

Bir kova burcu kadını özgürlüğüne çok düşkündür. Kova burcu kadını sıkılmaya gelemeyen bir burçtur o yüzden ona özgürlük alanı tanıyın. Kendi alanınızı da yaratın. Bir kova burcu kadını özgür ruhlu erkeklerden çok hoşlanır. Bir kova burcu kadınının dikkatini çekmek istiyorsanız özgür olmalısınız.

2) Sıradan olmayın

Bir kova kadınını etkilemek istiyorsanız asla sıradan olmayın. Hatta genel kalabalıktan sıyrılmaya çalışın o zaman kova burcu kadınının ilgisini çekeceksiniz. Kova burcu kadınına sıradan insanlar her zaman sıkıcı gelir. Kova kadınını etkilemek istiyorsanız görünüşünüz veya bir tavrınızla farklı olduğunuzu ortaya koyun.

3) Baskıcı tavırlardan uzak durun

Kova burcu kadını asla baskılanmaya gelemeyen burçlardan ilkidir. Eğer kıskançsanız bu karakterinizi bastırmaya çalışın veya kova kadınına belli etmeyin çünkü kova burcu kadını asla kıskanılmaya, baskı kurulmaya gelemez. Kova burcunu serbest bırakın. Kıskanç erkeği güçsüz bulur. Bir kova kadını kendine güvenen erkekten çok hoşlanır. Alfa erkeği seven kova kadınına karşı güçsüz olduğunu göstermeyin.

4) Düzensiz duruşuna karşı hazırlıklı olun

Kova burcu kadınında hava elementi baskın olmasından dolayı genelde söyledikleri veya davranışları istikrarsız olabilir. Buna hazırlıklı olun ve kişiselleştirmeyin. Plan yaparak ilerlemeyin. Aslında bu kova burcu kadınının özelliklerinden biri. Bu tavrına karşı hazırlıklı olun. Bir kova kadının bağımsızlığı sizi şaşırtabilir ve düzensiz bir yapısı olduğu anlaşılabilir. Size karşı ilgisiz olduğunu düşünmeyin sadece kova burcu kadının karakteri gereği size düzensiz doğası olduğunu düşündürebilir.

5) Kova burcu kadını ile arkadaş olun

Bir kova burcu kadını arkadaşlığa çok önem verir. Önce onunla arkadaş olun. Kova burcu kadını arkadaşlığa çok önem verir. Onu tanımadan önce ondan hoşlandığınızı söylerseniz bu kova burcu kadınına yapmacık gelecektir. Önce kova burcu kadınını tanıyın onunla yakın arkadaş olmaya bakın.

6) Onu destekleyin

Bir kova kadını çok zekidir. Çalışma azmiyle bilinen kova kadını partnerinden destek görmek ister. Eğer size aklındaki projelerden, yapmak istediklerinden veya iş yerindeki olaylardan bahsediyorsa onu güzelce dinleyin ve onu destekleyin. Bir kova burcu kadını kendine en yakın gördüğü kişiden destek görmek ister. Onu hafife almayın.

7) Kova burcu kadınını şaşırtın

Bir kova burcu kadını her zaman yeni bir bilgi öğrenmeyi çok sever. Her konuda bilgisi olmasını isteyen kova burcu kadını her zaman şaşırtın. Ona yeni bilgiler öğretin. Kova burcunun ilgisini çekmek istiyorsanız ona bilmediği şeyler gösterin bu onun ilgisini çok çekecektir ve sizinle daha fazla vakit geçirecektir.

8) Onu olduğu gibi kabul edin

Hem siz hem de bir kova kadınını olduğu gibi kabul edin. Olmadığınız biri gibi kendinizi göstermeyin ve kova burcu kadınını da değiştirmeye kalkmayın. Başkasının boyundurluğu altına girmeyen kova kadınından düzenli bir hayat portresi beklemeyin.

9) Kavgadan kaçının

Kova burcu kadını kavgayı asla sevmez. Onu çileden çıkaran bir olay olmadıkça kova burcu kimseyle kolay kolay kavga etmez. O yüzden öncelikle onunla sakin sakin konuşun eğer kaba davranışlarınıza maruz kalırsa kova burcu kadını sizden soğuyabilir.

10) İyi bir dinleyici olun

Kova burcu kadını konuşmayı çok sever, onunla konuşurken onu iyice dinleyin. Kendisini dinlettirmek en hoşuna giden şeylerden biridir. Detaylarına önem verin ve onun üzerinden sorular sorun. Sadece dinleyici olarak da kalmayın o her zaman açık uçlu derin soruları çok sever. Konuşmaktan asla sıkılmayan kova burcu kadınına derin, anlamlı sorular yönelterek onun ilgisini çekebilirsiniz.

Kova Burcu Hangi Burçlarla Uyumlu?

Kova Burcu-İkizler Burcu

Kova Burcu-Yay Burcu

Kova Burcu-Terazi Burcu

