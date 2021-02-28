Mart ayında burçları neler bekliyor? Bu tarihleri not edin

Yeni bir ay başlıyor... Peki, Mart ayında burçları neler bekliyor? Astroloji neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden Mart 2021 astrolojisi ve Mart ayı burç yorumları:

ÖNEMLİ TARİHLER

4 Mart – 23 Nisan arasında Mars İkizler burcunda hareket ediyor. Enerjimiz artacak, doğru seçimler yapmak her zamankinden önemli olacak.

5-6 Mart Merkür Jüpiter kavuşumu ile sözlerimiz her zamankinden bereketli ve güçlü.

13 Mart Balık burcunda Yeni Ay enerjiyi yumuşatıyor, hayalleri bize sunuyor.

16 Mart Merkür Balık burcuna geçiyor. Kararlarımızda daha sezgisel olacağız, biraz çabuk inanabiliriz.

20 Mart’ta Güneş, 21 Mart’ta ise Venüs Koç burcuna geçiyor ve bizi daha dinamik, atak ve öncü hale getiriyor.

23-24 Mart’ta kararsız kalabilir, çok düşünmeden hızlı harekete geçersek zarara uğrayabiliriz.

26 Mart’ta kadersel olaylar ile hayatımız hızlanacak.

28 Mart Terazi burcundaki dolunay ile diplomasi ve dengeyi yakalamak önemli olacak. İlişkilerde bazı gerçekler ortaya dökülecek.

29-30 Mart’ta rüyalarımız çok kuvvetli olacak. Herkesi ikna edebilir, biz de kolayca ikna olabiliriz.



MART 2021 BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU: MART 2021

4 Mart itibariyle iletişim ve kısa seyahat trafiğiniz artıyor. Sözleriniz çok daha etkili olacak. 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile hayallerinize odaklanıyor, biraz içe dönüyorsunuz. 20 Mart’tan sonra ise Güneş burcunuza geçtiği için sizin döneminiz başlayacak. Dinamik enerjiniz ile istediğinizi elde edebilirsiniz. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile ilişkiler ve hakkaniyet teması ön plana çıkacak.

BOĞA BURCU: MART 2021

Ayın hemen başında Mars’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte enerjinizi daha çok finansal konulara odaklamaya başlayacaksınız. 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile sosyal çevrenizde bir yenilenme ve fırsat enerjisi var. Beraber vakit geçirmek size de iyi gelecek. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor, sizin için geçtiğimiz bir yılı değerlendirme dönemi başlayacak. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile iş ortamınız ve günlük rutinlerinizde değişimler yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU: MART 2021

Bu ay itibariyle kendinize geliyor, Aralık aylarından beri planlayıp başlayamadığınız neler var ise hızla yapmaya başlıyorsunuz. 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile kariyerinizde bir adım atmak isteyebilirsiniz. 20 Mart’tan Güneş’in Koç burcuna geçmesiyle sosyal çevrenizden güçlü destekler almaya başlıyorsunuz. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile ilişkiler, flört ve çocuk alanında kararlar sizi bekler.

YENGEÇ BURCU: MART 2021

4 Mart – 23 Nisan arasındaki dönemde enerjinizin her zamankinden biraz daha düşük olduğunu görebilirsiniz. Sizi zorlayan bazı durumlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Öte yandan 13 Mart Balık Yeni Ay’ı size neşe ve umut, güzel hayaller vaat ediyor. 20 Mart’tan sonra Güneş’in Koç burcuna geçmesiyle kariyer alanına odaklanmaya başlıyor ve yönetimde söz sahibi oluyorsunuz. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile evin içindeki ilişkilerde uyum ve dengeyi sağlamak önemli olacak.

ASLAN BURCU: MART 2021

4 Mart itibariyle sosyal çevreniz ve beraber yapılacak planlar hareketlenmeye başlıyor. Davetleri reddetmeyin, fırsatlar yakalayacaksınız. Ay ortasında 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile finansal konularda almanız gereken bazı kararlar olabilir, fazla iyimser olabilirsiniz. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor ve kendinizi çok daha umut dolu ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile yakınlarınızla yapacağınız planlar ve konuşmalar gündeme gelecek.

BAŞAK BURCU: MART 2021

Ayın hemen başında Mars’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte kariyer alanındaki koşturmalarınız artıyor. 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile ilişkilerinizde güzel ve romantik rüzgarlar esecek. Bazılarınız yeni ilişkilere dahi başlayabilir. 20 Mart’tan sonra ise Güneş’in Koç burcuna geçmesiyle ortak kaynaklar, ödemeler, finansal koşullar daha çok gündeme gelecek. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile gelirinizi arttırma şansınız olabilir.

TERAZİ BURCU: MART 2021

4 Mart – 23 Nisan arasındaki dönemde yeni bilgiler öğrenme, seyahat etme merakınız artıyor. Girişimcilik damarınız ağır basacak. Ayın ortasında 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile iş ortamında bazı düzenlemeler yapıp, yeni projelere başlayabilirsiniz. 20 Mart’tan sonra ise Güneş’in Koç burcuna geçmesiyle beraber hareket etmek ve ilişkiler daha önemli olacak. Ay sonunda 28 Mart’ta burcunuzdaki dolunay ile yeni bir sayfa açıyorsunuz.

AKREP BURCU: MART 2021

Ayın başında Mars’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte finansal kaynaklarınız, harcamalarınız önemli olmaya başlayacak. Sağlıkla ilgili bazı ufak tefek aksiliklerle karşılaşabilirsiniz, aceleci hareketlerde bulunmayın. Ay ortasında 13 Mart Balık Yeni Ay’ı size romantik etkiler taşıyacak. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor ve sizin de iş ortamındaki temponuz artıyor. Sağlığınıza daha çok özen göstermeye başlayacaksınız. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile bilmediğiniz, farkında olmadığınız bazı gerçekler ortaya dökülebilir.

YAY BURCU: MART 2021

Ayın başında Mars burç değiştiriyor ve siz de enerjinizi ilişkiler, ortaklıklar, beraber hareket etmelere odaklamaya başlıyorsunuz. Bu enerji ile daha çok alevlenebilir ve arada tartışabilirsiniz. 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile evin içinde yenilenme, düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Affedici ve merhametli enerji ile barışmalar, güzel konuşmalar olacaktır. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor, siz de sizi mutlu eden hobilerinize, spora daha çok odaklanmaya başlıyorsunuz. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile sosyal çevrenizde dikkatler üzerinizde olacak.

OĞLAK BURCU: MART 2021

4 Mart – 23 Nisan arasındaki dönemde işleriniz yoğunlaşıyor, temponuz yüksek olacak. Sağlığınıza özen gösterin. Ay ortasındaki 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile iletişiminizin yumuşadığını, kendinizi keyifle ifade ettiğinizi göreceksiniz. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor ve sizin için evin içindeki işler, ilişkiler daha ön plana çıkıyor. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile kariyerinizde parlamanızı sağlayacak, atılım getirecek bir enerji var.

KOVA BURCU: MART 2021

4 Mart itibariyle flörtöz, çocuksu bir enerji ile dolmaya başlıyorsunuz! Sizi mutlu edecek her türlü çalışmayı daha çok tercih edebilirsiniz. Ay ortasında 13 Mart Balık Yeni Ay’ı ile finansal kararlar gündeme gelecek. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor ve bolca telefon trafiği ve kısa seyahatler gündeminize geliyor. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile daha uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilir

BALIK BURCU: MART 2021

Ayın başında Mars burç değiştiriyor ve siz de enerjinizi daha çok ev ve yuva alanına aktarmaya başlıyorsunuz. Ay ortasında burcunuzda meydana gelen Neptünyen Yeni Ay ile hayaller kurmaya, yenilikler yapmaya başlayacaksınız. 20 Mart’tan sonra ise Güneş Koç burcuna geçiyor ve siz de finansal konulara odaklanmaya başlıyorsunuz. Ay sonunda 28 Mart Terazi dolunayı ile ortak kaynaklar, ödemeler, aile içindeki para konuşmaları önemli olacak.

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