Alize İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALİZE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Alize

Alize Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Fransızca

ALİZE İSMİNİN ANLAMI

Alize kelimesi Fransızca bir coğrafi terim olan 'alizé'den gelir. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şöyledir: Tropikal bölgelerde yıl boyu düzenli esen rüzgâr... Alizeler, Ekvator'un kuzeyinde kuzeydoğudan, Ekvator'un güneyinde ise güneydoğudan eserler.

Alize TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde ise yer almaz. Yabancı kaynaklara göre Alysée, Alisée ve Aliséa gibi varyantlara sahip olan Alize ismi Fransızca konuşulan ülkelerde yaygındır. İsim 1980'lerde hızlı bir popülerlik kazandı. Yabancı kaynaklara baktığımızda ise names.org'a göre Alize isminin diğer anlamları için şu paylaşımlar yapılmış:

Konuşkan,

Neşeli, neşe dolu,

Mutlu





ALİZE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Alize, büyük şeyler başarma gücüne ve potansiyeline sahiptir. Kendi alanlarında en iyi ve en başarılı olmak için çalışırlar. Son derece rekabetçidirler ve karşısındakini yenip ikna edene kadar pes etmezler. Alize, zorluklardan ve rekabetten hoşlanır, gerçekçi ve vizyon sahibi bir planlayıcıdır. Alize ismini taşıyanlar gelip sınırsız potansiyelleriyle insan uygarlığına damgasını vurabilirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Alize ismine benzeyen diğer isimler:

Aliye, Melike, Hande, Ece, Defne, Cemre, Gamze, Merve, Cemile, Emre, Efe, Ege, Metehan, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Başkalarının baskılarıyla asla fikrini değiştirmez. Oldukça dirençli bir yapısı vardır.

L: 'L', kişinin çok ciddi göründüğünü ve mantıklı düşüncelere duygulardan daha fazla ağırlık verdiğini gösterir.

İ: Kişiyi şefkat ve hoşgörüye sevk eden 9 sayısıyla eşdeğer bir enerjiye sahiptir.

Z: Uyum ve barış onlar için önemlidir, bu kişilerden asla kötülük gelmez.

E: 5 sayısıyla ilişkilendirilen 'E' harfi bu kişinin sevecen, iyi kalpli ve hassas olduğunu gösterir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Alize İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

ALİZE İSMİ VE AŞK HAYATI

Bir partner olarak 8 numara, sevgilisinden önemli beklentileri olan kişilerdir. Ancak açık sözlüdür ve her şeyi olduğu gibi anlatır. Bu durumda onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, belki de birlikte mesleki başarıya da ulaşabilecekleri bir kişiye ihtiyaçları vardır. Doğası gereği güçlü ve güvenilir kişilerdir. İlk aşık olmanın etkileri geçince 8 numaralar romantiklikten kaçınır ve akılcı davranmaya başlar.

ALİZE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 3, 6, 18, 22 ve 39.

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Ağustos

Şanslı Taşı: Tanzanit