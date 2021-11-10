Eymen İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EYMEN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Eymen

Eymen Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



EYMEN İSMİNİN ANLAMI

Kelime anlamı doğru olan, sağdaki, sağ elini kullanan, kutsanmış veya şanslı olan Eymen, Arap toplumunda yüzyıllardır erkek çocuklarına verilmekte olan bir isimdir. Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre bir erkek ismi olan Eymen'in anlamı şöyledir:

Daha uğurlu

Daha bereketli

Sağ tarafta olan.



EYMEN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Eymen ismine sahip kişiler bilgelik peşinde koşarlar. Fiziksel güç gerektiren iş yapmayı sevmezler. İçe dönük olmalarının yanında bilimsel ve analitik yaklaşıma sahiptirler. Doğayı ve huzurlu ortamları çok severler. Mükemmelliyetçidirler, öğretmeye ve spiritüelliğe ilgileri vardır. Onurlu, sakin ve sezgisel özelliklerinin yanında çok yönlü olmalarıyla da bilinirler.

EYMEN İSMİNİN POPULARİTESİ

Eymen ismi Türkiye'de son yıllarda erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında. Örneğin 2021 yılının ilk 6 ayında İzmir'de erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler sırasıyla Eymen, Kuzey ve Aras olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye genelinde Yusuf, Miraç, Alparslan'ın ardından Ömer Asaf, Muhammet, Eymen ve Mustafa da en çok verilen isimler arasında yer aldı.

Eymen ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Eren, Erkmen, Seymen, Eyüp, Göymen, Erman (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA EYMEN İSMİ GEÇİYOR MU?

Eymen sözcüğü Kuran’da Meryem (52. ayet) ve Kassas (30. ayet) surelerinde geçmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden karakterde kişiler olurlar.

Y: İsmin içinde yer alan “Y” harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

E: E harfi Numeroljide 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “E” harfi olan kişiler, yeniliklere açık ve yaşamdaki değişimleri kolaylıkla göğüsleyebilen kişiler olurlar.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, kader yollarını doğru yürüyebilmeleri için rutin bir hayatın getirdiği güven duygusunu severek kabul etme enerjisini kişiye katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Eymen İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Hukuk, Adalet, Marangozluk, Satış Pazarlama Uzmanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, girişimci ve yeniliklere açık karakterde kişilerdir. İsmi “N” ile biten kişiler, hayatta karşılarına çıkan değişimlere kolayca çözüm üretebilen ve yaşamı deneyimleme arzuları yüksek, çok yönlü kişileri oluştururlar.

EYMEN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Eymen ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi şifalandırmada kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 7, 12, 29 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı mart olan Eymen ismindeki kişiler, ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirme yollarını aramalılardır. Mart ayı refahın ve değişim enerjisinin ayıdır.