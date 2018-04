1 haftalık bakım programı

Çocukların ders çizelgesi varsa bizim de güzellik çizelgemiz olsun. Evet, bazen farkında olmadan kendimizi salıyor ve aynaya bakmaktan korkuyoruz. En iyisi programlı olmak. İşte bir haftalık güzellik ve bakım reçetesi...

Yazı: İpek Koşan



Her sabah uyanınca

Yüzünüzü soğuk su ile yıkayın. Tonikleyin ve nemlendirin. Dişlerinizi fırçalayın.



Her akşam yatmadan

Yüzünüzü yıkayın. Nemlendirici kreminizi sürün. Dişlerinizi fırçalayarak ağız temizleme suyuyla çalkalayın.



Pazartesi

Görev 1: Gözlerinizdeki şişlikten derhal kurtulmalısınız. Dondurucuda 10 dakika beklettiğiniz iki kaşığı, gözlerinizin üzerine koyup beş dakika bekleyin. Ardından göz kreminizi sürün. Gözlerinizin altında morluklar çoksa, kapatıcınızı sürmeden önce göz altlarınıza beyaz göz farı uygulayın.

Görev 2: Diz ve dirseklerinizdeki pul pul olan derilerden kurtulmak için kese ya da eski bir diş fırçasıyla cildinizi ovun. Ardından nemlendirici kreminizi uygulayın.

Görev 3: Yorgunsanız ve daha canlı görünmek istiyorsanız yanaklarınıza ve alnınıza simli bir allık sürün.



Salı

Görev 1: Sabah erkenden kuaförün yolunu tutun ve kaş-bıyık sorunlarınızı yok edin. Randevunuzu önceden alın ki fazla vakit kaybetmeyin.

Görev 2: Tırnaklarınızın güzel görünmesi için onları kesin ve törpüleyin. Tırnak bakım yağı ile masaj yaptıktan sonra tırnak uçlarınızı beyaz tırnak kalemiyle (bulamazsanız göz kalemi de olur) boyayın. Dilerseniz üzerine cila sürebilirsiniz. İşte size French manikür.

Görev 3: Saçınız uzunsa yatmadan önce duş alıp saçlarınızı örün. Sabah kalktığınızda örgüleri açıp saç şekillendiricilerden kullanın.



Çarşamba

Görev 1: Küveti doldurun ve lavantalı bir banyo tuzu ekleyin. Dilerseniz aromatik bakım yağlarından da koyabilirsiniz. Banyo sırasında vücut fırçasıyla bacaklarınızı, sırtınızı ve kalça bölgenizi fırçalayın.

Görev 2: Bir miktar toz şeker alın ve suyla ıslatarak birkaç saniye dudaklarınıza masaj yapın. Ardından su ile durulayın. Bir dudak kalemiyle dudaklarınızı çerçeveleyin ve içerisini ruj ya da parlatıcı ile doldurun. Harika oldular değil mi?

Görev 3: Akşam olmak üzere! Eşiniz gelmeden mis kokulu parfümünüzü sürün. Parfümün kalıcı olması için, bileklerinize, boynunuza, dizlerinizin arkasına ve saçlarınıza sıkın.



Perşembe

Görev 1: Yataktan kalktığınızda bile güzel görünmek isterseniz kirpiklerinize fazlaca önem vermelisiniz. Dilerseniz kalıcı kirpik uygulaması yaptırabilirsiniz. Böylece her gün maskara sürmekle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Görev 2: Gidip camı açın ve iki dakika boyunca burnunuzdan derin nefes alarak rahatlama egzersizi yapın.

Görev 3: Seksi bacaklara ne dersiniz? Tüylerinizden kurtulduktan sonra bacaklarınıza peeling yapın. Nemlendirici kreminize biraz bronzlaştırıcı karıştırın. Dilerseniz bronzlaştırıcı bacak spreylerinden de kullanabilirsiniz. Her gün nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin.



Cuma

Görev 1: Kepeklerinizden kurtulmak için banyodan önce saçlarınıza yoğurt maskesi yapın. Bir çay bardağının yarısını elma sirkesiyle yarısını da şampuan ile doldurup karıştırın. Saçlarınız yeniden canlanacak!

Görev 2: Ayaklarınızın güzelliğini korumak için bir kovaya ılık su doldurup ayaklarınızı içinde bekletin. Topuk törpüsü ile çatlak bölgeleri törpüleyin. Yumuşaması için yağlı bir ayak kremi uygulayın ve çoraplarınızı giyin. Birkaç saat bekletin. Dilerseniz başka bir yöntem daha seçebilirsiniz. Yarım bardak fındık ve esmer şekeri karıştırarak iki çay kaşığı bal, badem yağı ve jojoba yağı ekleyin. Hepsini mutfak robotundan geçirin ve bu karışımla ayaklarınıza masaj yapın. Duruladıktan sonra nemlendiricinizi sürün.

Görev 3: Yüzünüze BB krem, rimel ve allık sürün. Bu ufak dokunuşlar tüm havanızı bir anda değiştirecek.



Cumartesi

Görev 1: Saçlar, bir kadının güzelliğini ortaya çıkaran en önemli faktör. Eğer kendi kendine şekil alabilen saçlarınız varsa çok şanslısınız. Ama eğer kabarık ve şekilsiz saçlarla karşı karşıyaysanız sürekli topuz yapmak sizi bir süre sonra sıkabilir. En azından gün içinde, eşinizle bir araya geldiğiniz zaman dilimlerinde saçlarınızın güzel görünmesi şart. İşin sırrı tabii ki bakımda.

Görev 2: Saçlarınızı yıkamanız mümkün değilse ve yağlılarsa mutlaka kuru şampuan kullanın.

Görev 3: Cildinizde hamilelik nedeniyle lekeler oluşmuş olabilir. Onlardan kurtulabilmek için gece yatmadan önce o bölgeye biraz bal sürün ve bir bez ile kapatın. Sabah yıkadığınızda lekenin hafiflemiş olduğunu göreceksiniz.



Kuru saçlar için nemlendirici maske

50 ml badem yağı ve 5 damla adaçayı yağını karıştırın ve benmari usulü hafifçe ısıtın. Ilık hale geldiğinde saç tellerinize masaj yaparak sürün. Başınızı havluyla sarın ve yarım saat sonra yıkayın.



Pazar

Görev 1: Bugünü cilt günü ilan ediyoruz. Cilt bakımının bir numaralı destekçisi de maskeler.

Görev 2: Cildinizi taze sıkılmış domates suyu ile temizleyin. Ardından soğuk su ile durulayın.

Görev 3: Yürüyüşe çıkın. En az 20 dakika yürüyün. Dönünce beş dakikada duşunuzu alın ve vücudunuzu kremleyin.



Normal ciltler için bal maskesi

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı badem yağını karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayarak 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayıp çıkarın.