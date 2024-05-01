Bayhan'dan evlilik programı itirafı

'SEZEN HANIM İLE ŞARKI ÇIKARACAKTIK'

Yarışmadan çıktıktan sonra albüm tekliflerinin her yerden geldiğini ve herkesin kendisini yönlendirmek istediğini söyleyen Bayhan "O dönem Sezen hanımla da bir araya geldik proje hazırladık beraber bir şarkı çıkaracaktık, ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi bir daha bir araya gelemedik” ifadelerini kullandı.