Bayhan'dan evlilik programı itirafı

Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan Zuhal Topal'in evlilik programına da katılmıştı. Hanife'ye talip olan Bayhan, o dönem ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI
Bayhan pişmanlığını dile getirirken, "O bir hataydı, o büyük bir hataydı. Biz bir dizi yapıyorduk, yapımcı ağabeyimizle. Onların yönlendirmesi doğrultusunda öyle bir programa katılmış bulundum. Tamamen kurgu, tamamen sahte olan... Girdikten sonra kurtulmaya çalıştığım bir programdı. Hataydı... Tamamen yanlış yönlendirilme, yanlış kararlar, girdikten sonra çıkma mücadelesi.
'SEZEN HANIM İLE ŞARKI ÇIKARACAKTIK'
Yarışmadan çıktıktan sonra albüm tekliflerinin her yerden geldiğini ve herkesin kendisini yönlendirmek istediğini söyleyen Bayhan "O dönem Sezen hanımla da bir araya geldik proje hazırladık beraber bir şarkı çıkaracaktık, ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi bir daha bir araya gelemedik” ifadelerini kullandı.