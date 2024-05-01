Aşk-ı Memnu dizisinin Cemilesiydi... Pelin Ermiş'in değişimi görenleri şaşırttı
Ekranların unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu’nun sevilen karakterlerinden birisi de Cemileye hayat veren Pelin Ermiş'ti. 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti...
1 / 7
Bir dönem ekranlara damga vuran ve tekrarlarıyla hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının değişimleri merak konusu oluyor.
2 / 7
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı dönemde 20'li yaşlarının başında olan Pelin Ermiş, şimdilerde 41 yaşında.
3 / 7
Saç stili, giyim tarzı ve makyajıyla farklı bir kimliğe bürünen ve gittikçe güzelleşen Ermiş'in Instagram'daki halleri takipçileri şaşırttı.
4 / 7
Bir süre önce tekrar estetik iddialarıyla gündeme gelmiş olan güzel oyuncu Pelin Ermiş, konuyla alakalı: "Ben iğneden bile korkarım. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım." şeklinde bir açıklama yapmıştı.