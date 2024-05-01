Aşk-ı Memnu dizisinin Cemilesiydi... Pelin Ermiş'in değişimi görenleri şaşırttı

Ekranların unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu’nun sevilen karakterlerinden birisi de Cemileye hayat veren Pelin Ermiş'ti. 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti...

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Aşk-ı Memnu dizisinin Cemilesiydi... Pelin Ermiş'in değişimi görenleri şaşırttı - Resim : 1

Bir dönem ekranlara damga vuran ve tekrarlarıyla hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının değişimleri merak konusu oluyor. 

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Aşk-ı Memnu dizisinin Cemilesiydi... Pelin Ermiş'in değişimi görenleri şaşırttı - Resim : 2

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı dönemde 20'li yaşlarının başında olan Pelin Ermiş, şimdilerde 41 yaşında. 

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Aşk-ı Memnu dizisinin Cemilesiydi... Pelin Ermiş'in değişimi görenleri şaşırttı - Resim : 3

Saç stili, giyim tarzı ve makyajıyla farklı bir kimliğe bürünen ve gittikçe güzelleşen Ermiş'in Instagram'daki halleri takipçileri şaşırttı. 

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Aşk-ı Memnu dizisinin Cemilesiydi... Pelin Ermiş'in değişimi görenleri şaşırttı - Resim : 4

Bir süre önce tekrar estetik iddialarıyla gündeme gelmiş olan güzel oyuncu Pelin Ermiş, konuyla alakalı: "Ben iğneden bile korkarım. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım." şeklinde bir açıklama yapmıştı. 