100 soruda doğal doğum

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Gazeteci-Sosyal Antropolog Zuhal Eyüboğlu, doğumla ilgili en çok merak edilen konularla ilgili Dr. Hakan Çoker’i soru yağmuruna tuttu. Doğumun doğası ile ilgili bilinmesi gerekenlerin hepsi, soru ve cevaplarla “Dr. Hakan Çoker’le 100 Soruda Doğal Doğum” kitabında bir araya geldi.

Her iki bebeğini de doğal doğum ekolü ile dünyaya getiren Gazeteci-Sosyal Antropolog Zuhal Eyüboğlu, Dr. Hakan Çoker’le doğumla ilgili sohbetlerini kitaplaştırdı. Kitapta içgüdüsel doğumun her annenin ve bebeğinin hakkı olduğunu düşünen Dr. Hakan Çoker, Zuhal Eyüboğlu’nun sorularını büyük bir samimiyetle yanıtladı.



