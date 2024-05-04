Bülent Şakrak'la sevgilisi Esra Akpınar'dan ilk kare
Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık olan evliliklerini sona erdiren Bülent Şakrak, oyuncu Esra Akpınar'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftten Zeynep Bastık konserinde ilk kare geldi.
1 / 4
2015 yılında oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile büyük bir aşk yaşayarak evlenen Bülent Şakrak 8 yıl sonunda evliliğini sonlandırmıştı. Biten evlilikle ilgili birçok söylenti çıkmıştı.
2 / 4
Bunlardan birisi de; Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile arkadaşlık yaşamaya başladığıydı.
3 / 4
Bülent Şakrak daha önce hakkında çıkan, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap vermişti.
4 / 4
ZEYNEP BASTIK BÜLENT ŞAKRAK'LA SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI
Son olarak Zeynep Bastık, Instagram hesabından Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın fotoğraflarını paylaştı.