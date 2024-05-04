Bülent Şakrak'la sevgilisi Esra Akpınar'dan ilk kare

Bülent Şakrak daha önce hakkında çıkan, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap vermişti.