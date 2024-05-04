Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf

Yedi aylık hamile olan oyuncu Burcu Biricik önceki akşam kız arkadaşlarıyla buluştu. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan arkadaşlarıyla yeni poz geldi.

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Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf - Resim : 1

Burcu Biricik ile reklamcı Emre Yetkin, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yedi aylık hamile 34 yaşındaki oyuncu, kızını kucağına almak için gün sayıyor. 

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Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf - Resim : 2

Elit Andaç Çam, Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile bir araya gelen Biricik, oyuncu arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi. Çam'ın paylaştığı karede, Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti. 

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Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf - Resim : 3

Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda; "Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti. 

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Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf - Resim : 4