Tüp bebek tedavisi çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Yüzde 95 başarı oranı sağlansa da kimi zaman tüp bebek tedavilerinde istenilen sonuca ulaşılamıyor.

Tedavide başarıya ulaşabilmenin ilk koşulunun stresi azaltmak ve pozitif düşünmek olduğunu kaydeden Mozaik Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, “Hastaların doktorları ile endişelerini paylaşması çok önemli. Olumsuzluğa yol açabilecek tüm etkenlerden kurtulmalı, gerekirse çalışma temposu yavaşlatılmalı. Tüp bebek tedavisinin doktordan hemşireye, hastadan hasta bakıcısına kadar bir ekip gibi koordinasyon gerektirdiği unutulmamalı” dedi.



Altunay, tüp bebek tedavisinde başarısızlığa neden olabilecek maddeleri ise şu şekilde sıraladı:

Hatalı embriyo transferi

Embriyo transferi işlemi, çok kısa süren bir işlemdir ve büyük bir ciddiyetle yapılması gerekir. Embriyonun anne rahmine transfer edilmesi esnasında uygulanan teknikte herhangi bir hata yapılması söz konusu olursa embriyonun tutunması pek mümkün olmaz.

Rahmin yanlış yöne kasılması

Embriyo tutunmasının sağlıklı ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacı ile rahim kasılmalarının yukarıya doğru gerçekleşmesi gerekir. Bu kasılmaların aşağı doğrultuda olması halinde embriyo tutunması gereken yere tutunamaz.

Embriyonun yanlış tutunması ve dış gebelik

Nadiren de olsa embriyonun anne adayının rahmine yanlış tutunması veya tutunma işlemini gerçekleştirememesi halinde, dış gebelik konusu söz konusu olabilir. Anne adayının rahmine nakli gerçekleştirilmiş olan embriyolar, tüplere doğru ilerleyebilir ve orada gelişim gösterebilir. Bu durumda da dış gebelik problemi kendini gösterir.

Rahim zarı sorunları

Anne adayı daha önce cerrahi operasyon geçirmiş veya enfeksiyon problemlerine maruz kalmış ise mevcut rahim zarının incelmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda tüp bebek tedavisi tutmayabilir. Miyom, polip gibi oluşumlar rahim zarının yapısında bir takım problemlerin meydana gelmesine, embriyonun tutunmasına veya gelişmesine müsaade vermeyebilir. Bu gibi durumlarda miyom veya polip gibi yapıların tedavi edilmesine ihtiyaç duyulur.

Genetik etkenler

Bebeği meydana getirecek olan embriyonun genetik yapısında ortaya çıkan bir takım bozukluklar, hamileliğin elde edilmesine engel olur. Kadında mevcut olan genetik veya daha sonradan meydana gelen immünolojik bozukluklar, yani savunma mekanizması problemlerinin mevcut olması halinde, kalitesi iyi olan bir embriyo dahi tutunmayabilir.

Kistler ve enfeksiyonlar

Daha önce cerrahi girişimler yaşamış olan küretaj işlemleri veya enfeksiyon gibi rahim içinde lezyonların olmasına sebebiyet verecek olan etkenler, tüp bebek tedavisinin başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olabilir. Çikolata kistleri de çeşitli durumlarda tüp bebeğin tutmamasına neden olabilir.