Tedavide başarıya ulaşabilmenin
ilk koşulunun stresi azaltmak ve pozitif düşünmek olduğunu kaydeden Mozaik Tüp
Bebek Merkezi Koordinatörü Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, “Hastaların
doktorları ile endişelerini paylaşması çok önemli. Olumsuzluğa yol açabilecek
tüm etkenlerden kurtulmalı, gerekirse çalışma temposu yavaşlatılmalı. Tüp bebek
tedavisinin doktordan hemşireye, hastadan hasta bakıcısına kadar bir ekip gibi
koordinasyon gerektirdiği unutulmamalı” dedi.
Altunay, tüp bebek tedavisinde başarısızlığa neden olabilecek maddeleri ise şu
şekilde sıraladı:
Hatalı
embriyo transferi
Embriyo
transferi işlemi, çok kısa süren bir işlemdir ve büyük bir ciddiyetle yapılması
gerekir. Embriyonun anne rahmine transfer edilmesi esnasında uygulanan teknikte
herhangi bir hata yapılması söz konusu olursa embriyonun tutunması pek mümkün
olmaz.
Rahmin
yanlış yöne kasılması
Embriyo
tutunmasının sağlıklı ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacı ile
rahim kasılmalarının yukarıya doğru gerçekleşmesi gerekir. Bu kasılmaların aşağı
doğrultuda olması halinde embriyo tutunması gereken yere tutunamaz.
Embriyonun
yanlış tutunması ve dış gebelik
Nadiren
de olsa embriyonun anne adayının rahmine yanlış tutunması veya tutunma işlemini
gerçekleştirememesi halinde, dış gebelik konusu söz konusu olabilir. Anne
adayının rahmine nakli gerçekleştirilmiş olan embriyolar, tüplere doğru
ilerleyebilir ve orada gelişim gösterebilir. Bu durumda da dış gebelik problemi
kendini gösterir.
Rahim
zarı sorunları
Anne
adayı daha önce cerrahi operasyon geçirmiş veya enfeksiyon problemlerine maruz
kalmış ise mevcut rahim zarının incelmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda
tüp bebek tedavisi tutmayabilir. Miyom, polip gibi oluşumlar rahim zarının
yapısında bir takım problemlerin meydana gelmesine, embriyonun tutunmasına veya
gelişmesine müsaade vermeyebilir. Bu gibi durumlarda miyom veya polip gibi
yapıların tedavi edilmesine ihtiyaç duyulur.
Genetik
etkenler
Bebeği meydana getirecek olan embriyonun genetik yapısında ortaya çıkan bir takım bozukluklar, hamileliğin elde edilmesine engel olur. Kadında mevcut olan genetik veya daha sonradan meydana gelen immünolojik bozukluklar, yani savunma mekanizması problemlerinin mevcut olması halinde, kalitesi iyi olan bir embriyo dahi tutunmayabilir.
Kistler ve enfeksiyonlar
Daha önce cerrahi girişimler yaşamış olan küretaj işlemleri veya enfeksiyon gibi rahim içinde lezyonların olmasına sebebiyet verecek olan etkenler, tüp bebek tedavisinin başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olabilir. Çikolata kistleri de çeşitli durumlarda tüp bebeğin tutmamasına neden olabilir.