Tarkan'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır
2016 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Tarkan, romantik paylaşımla evlilik yıl dönemlerini kutladı.
Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmuştu. Kızlarına Liya adını veren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çiftten Tarkan, romantik paylaşımla evlilik yıl dönemlerini kutladı.
Tarkan, sosyal medya hesabından eşiyle teknede çekindikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Evlilik yıl dönümlerine dikkat çeken Tarkan, paylaştığı bu fotoğrafların altına; "Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır. 2016'dan, evlendikten bir kaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler… P&T" notunu düştü.
Pınar Tevetoğlu geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmıştı. "Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" diyen Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.