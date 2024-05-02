Tarkan'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır

Pınar Tevetoğlu geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmıştı. "Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" diyen Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.