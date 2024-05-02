Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık nedeni belli oldu

Kuzey Yıldızı, İlk Aşk ve Son Yaz dizileriyle tanınan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni belli oldu.

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Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık nedeni belli oldu - Resim : 1

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile rapçi Blok3, geçtiğimiz aylarda sevgili olduklarını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla herkese duyurmuştu.

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Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık nedeni belli oldu - Resim : 2

NOW TV ekranlarında yeni başlayan “Korkma Ben Yanındayım” isimli dizide başrol olan Nilsu Berfin Aktaş çok konuşulmuştu.

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Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık nedeni belli oldu - Resim : 3

Ancak geçtiğimiz gün ikilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkmasıyla ayrıldıkları anlaşılmıştı ama bu ani ayrılığın nedeni bilinmiyordu.

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Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık nedeni belli oldu - Resim : 4

AYRILIK NEDENİ ÖPÜŞME SAHNESİ

İddialara göre ayrılık nedeni, Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde rol gereği Eren Ören’le öpüşmesi...