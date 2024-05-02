Rapçi Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık nedeni belli oldu

1 / 6
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile rapçi Blok3, geçtiğimiz aylarda sevgili olduklarını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla herkese duyurmuştu.
2 / 6
NOW TV ekranlarında yeni başlayan “Korkma Ben Yanındayım” isimli dizide başrol olan Nilsu Berfin Aktaş çok konuşulmuştu.
3 / 6
Ancak geçtiğimiz gün ikilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkmasıyla ayrıldıkları anlaşılmıştı ama bu ani ayrılığın nedeni bilinmiyordu.
4 / 6
AYRILIK NEDENİ ÖPÜŞME SAHNESİ
İddialara göre ayrılık nedeni, Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde rol gereği Eren Ören’le öpüşmesi...