Aceleci bebekler

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Hamile kadınların en büyük korkularından biri de, erken doğum yapmak. Kasılmalar, şeker, tansiyon gibi pek çok faktörün tetikleyebildiği erken doğum, hiçbir risk faktörü bulunmayan anne adaylarında da ortaya çıkabiliyor. Erken doğumu tümüyle önlemek mümkün olmasa da alınacak önlemlerle riski azaltabilirsiniz.

Yazı: Sinem Gürleyük



Erken doğum yapma ihtimali pek çok annenin endişesi haline gelebiliyor. Kasılmalar, enfeksiyon, tansiyon ya da şeker gibi hastalıklar, erken doğumun nedenlerinden sadece birkaçı. Doğum eyleminin 36’ncı gebelik haftası tamamlanmadan önce başlamasına erken doğum tehdidi, eylemin bebeğin doğumuyla sonuçlanmasına ise preterm doğum ya da erken doğum adı veriliyor. Acıbadem Atakent Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Umut Sarı, solunum sıkıntısı, kalıcı görme veya işitme kaybı gibi bebekte ciddi problemlere yol açabilen erken doğumun yüzde 10 gibi yüksek bir oranda görüldüğünü söylüyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon 200 bin doğum olduğu düşünülürse, bu, yılda en az 100 bin annenin erken doğum yaptığı anlamına geliyor. Dr. Sarı doğumun erken başlamasının asıl ve en önemli sebebinin, bebeğin dışarıda yaşamaya hazır olması olduğunu söylüyor: “Bebek dış ortamda yaşayacak olgunluğa erişince, annesine ‘ben artık olgunlaştım, dışarıda yaşayabilirim’ şeklinde sinyaller yolluyor. Bu sinyaller de doğum sancısını ve doğum sürecini başlatıyor. Bu doğal olanı. Bunun dışında kanama, enfeksiyon gibi birtakım durumlarda da, ‘anne ben sıkıntıdayım, dışarı çıkmam gerekiyor’ diyebiliyor ki bu gibi beklenmedik durumlar da erken doğum sebepleri arasında yer alıyor.”



DiKKAT!

Erken doğumun en riskli zamanı 24’üncü haftadan sonra ‘viabilite’ sınırı denilen yaşamsal haftalar. Bu haftalardan sonra yaşayacağınız her türlü sıkıntıda erken doğum tehdidiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Üstelik erken doğumu birtakım tıbbi tedavilerle engellemek mümkün gibi görünse de, asıl tedavi edilmesi gereken olay, sebebin kendisi. Erken doğum eylemi başlamış ve anne adayı doğum sürecine girmişse, durdurma şansı çok düşük oluyor.



EN BÜYÜK RİSK ENFEKSİYON

Eğer 36’ncı gebelik haftasından önce kanamanız ya da sancınız varsa ve su geldiyse erken doğum tehdidi tanısıyla doktorunuz tarafından izlemeye alınmalısınız. Erken doğuma sebep olan pek çok faktör var. Dr. Umut Sarı en önemli nedenleri şöyle sıralıyor: “Daha çok anne ve bebeği ortak ilgilendiren erken membran rüptürü dediğimiz zarların erken açılması, koryoamniyonit dediğimiz gebelik kesesi zar ve suyunun iltihaplanması ya da preeklampsi, yüksek tansiyon, plasentanın erken ayrılması, plasentanın kanaması gibi sağlık sorunlarında erken doğum riski yükselir ve geri dönülemeyen noktalarda doktor kararı ile erken doğum kararı alınabilir. Bir de durdurulamayan erken doğum eylemleri vardır ki, bunun da en önemli sebebi enfeksiyon. Farkında olunan ya da olunmayan genital yol enfeksiyonları gebelik kesesini enfekte edebilir ve bu, doğum sürecini başlatabilir.” Bu noktada elbette doktorunuzla ortak bir kararla erken doğum sürecine girersiniz. Ancak şunu unutmayın ki en iyi kuvöz anne karnıdır ve mümkün olduğunca uzun süre bebeğinizi içeride tutmalısınız.



