Ağız bakımına ekstra özen!

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‘Hamilelik döneminde anneler bir dişini kaybedermiş’ sözü sizin de kulağınıza gelmiştir. Aslında ortada böyle bir bilimsel veri yok. Ancak hamilelik döneminde bol kalsiyum almak, yeterli ağız ve diş bakımı yapmak elbette büyük önem taşıyor.

Yazı: Gülru İncu



Ağız ve diş sağlığı hamilelik döneminde üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu ve pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da halk arasında dile getirilen yanlış söylemler var. Uzmanlar bu tür bilgilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını, anne adaylarının iyi bir beslenme ve yeterli diş bakımı sayesinde hamilelik döneminde fazla sorun yaşamayacaklarını söylüyor. Ağız ve diş sağlığının sürekliliği için ömür boyu etkili ve yeterli bakımın şart olduğunu vurgulayan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu; kadınların hamilelik, emzirme, menstruasyon, menopoz gibi dönemlerde dişlerine ayrıca özen göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Bölümü Dr. Ali Ekrem Canbaz ise hamilelerin dişlerinin çürümesinin ya da dişlerini kaybetmelerinin nedeninin, bebeklerin kendileri için gereken kalsiyumu annelerinin dişlerinden almaları değil, bu dönemde diş ve ağız sağlığına yeterince önem vermemeleri olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Kadınlar için ağız ve diş sağlığı bakımı hamilelik gibi hayatlarının belirli dönemlerinde farklılık gösterebiliyor. Özellikle bu dönemde bebeğin sağlığını kendi sağlığından daha fazla düşünen anne adayları kendi kişisel bakımını ihmal edebiliyor. Bu durum da sorunlar ortaya çıkıyor!”



HAMİLELİKTE KALSİYUM KAYBI OLUR MU?

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Kışlaoğlu, hamilelik döneminde anne adayının dişlerinde kalsiyum kaybı olduğuna dair bir veri olmadığını söylüyor. Her şeye rağmen bu dönemde ağız sağlığında bazı değişiklikler olabiliyor. Östrojen ve progesteron hormonlarındaki artışla, diş üzerindeki plak birikiminin artması birbirine paralel gelişiyor. Anne adayının ağız hijyenine özen göstermesi ve bunu alışkanlık haline getirmesi gerektiğini söyleyen Dr. Canbaz, plak birikimi ve diş eti hastalıkları ile hamilelik sırasında oluşan hormonal değişiklikler arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulayarak, “Hamilelik sırasında oluşan hormon artışı, ağız mukozasını dış etkenlere özellikle de bakteri plaklarına karşı daha hassas yapıyor. Esas sorun, gebelikte diş tedavilerinin kısıtlı olması” diyor.



HAMİLEYKEN DİŞLER NEDEN DAHA ÇABUK ÇÜRÜR?

Çağdaş Kışlaoğlu, hamilelik döneminde vücuttaki denge bozulduğu için dişlerin daha çabuk çürüyebileceğini söylüyor. Bu durumun en temel nedenleri arasında; hamilelik döneminde

tatlıya ve abur cubura karşı aşırı istek, bu gıdalar yendikten sonra diş fırçalamanın ihmal edilmesi, gebelik hormonlarının etkisiyle diş etlerinin daha çabuk kanaması ve anne adayının bu nedenle dişlerini fırçalamaktan kaçınması sayılabilir. Dr. Ali Ekrem Canbaz ise hamilelikte mide bulantılarının ve kusmaların ağız içinde zararlı etkilere neden olduğuna dikkat çekiyor. Kustuktan sonra anne adayının ağız bakımına yeterince özen göstermesi gerekiyor.



YETERLİ AĞIZ VE DİŞ BAKIMI YAPILMALI

Hamilelik döneminde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için anne adayının günlük olarak 1200-1500 mg kalsiyum alması gerekiyor. Bu dönemde süt ve süt ürünleri ile yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum bakımından zengin gıdalar tüketilmeli. Anne adayı eğer kalsiyum ihtiyacını gıdalardan karşılayamazsa, bebeğin gelişimi için gerekli olan kalsiyum, annenin kemiklerinden karşılanıyor. Ancak anne adayı, hamilelik döneminde iyi beslenir, yeterli ağız ve diş bakımı yaparsa, bu dönemde de normal dönemden farklı bir diş sorunu ile karşılaşmıyor.



Kontrol şart!

Eğer hamile kalmayı planlıyor veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, kontrol için mutlaka diş hekimine gitmelisiniz. İlk üç aylık dönemde diş temizliği yapılması sorun oluşturmuyor. Diş hekimi, hamileliğin kalan dönemi için bir tedavi takvimi hazırlıyor. İkinci üç ayda da ağız dokularında meydana gelen değişikliklerin ve ağız bakımının etkinliğinin

değerlendirilmesi ile birlikte tekrar temizlik önerilebiliyor. Duruma göre, üçüncü üç aylık dönemde tekrar randevu veriliyor; fakat tüm bu seanslar mümkün olduğunca kısa süreli oluyor.



İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM

Bu dönem, bebeğin organlarının oluştuğu aylar. Gereksiz müdahaleler düşüğe neden olabiliyor. Ancak ağrıya sebep olan ve müdahale edilmediği takdirde daha çok zarara neden olabilecek durumdaki dişlerin çekim, kanal tedavisi gibi acil olarak tedavi edilmesi gereken durumlarında, vakit kaybedilmeden diş hekimine başvurulması önemli. Diş hekimi, bebeğe zarar vermeyen ilaçlarla tedaviyi sağlamalı.



İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM

Bu dönem, hamilelik sonuna kadar ertelenmesi uygun olmayan diş çekimi, dolgular, kanal tedavileri gibi tedavilerin yapılması için en uygun olan dönem.



ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM

Aynen ilk üç aylık dönemde olduğu gibi acil tedaviler dışında müdahale edilmiyor. Şiddetli ağrının eşlik ettiği acil durumlarda ise tedavi hamileliğin herhangi bir döneminde yapılabiliyor. Ancak anestezi ve ilaç verilmesini gerektiren durumlarda jinekoloğa danışılması gerekiyor. Ertelenebilecek işlemler doğumdan sonraya bırakılabiliyor.



