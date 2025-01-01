Anne olduktan sonra değişecek 25 şey!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bir bebeğiniz olduktan sonra hayatınızda öyle çok şey değişecek ki! Bakış açınızdan yaşam tarzınıza kadar kendinizdeki değişimlere siz bile şaşıracaksınız! Neler mi değişecek, işte 25 örnek...

1. Dışkı, idrar, ter, gaz, kusmuk gibi eskiden size mide bulandırıcı gelen şeyler, artık olumsuz etki yaratmayacak. Kimi zaman onlarla karşılaşmak sizi sevindirecek bile!

2. Önceden korkmadığınız şeyler şimdi sizi korkutmaya başlayacak.

3. Fedakarlık adını verdiğiniz pek çok şey, artık size fedakarlık olarak görünmeyecek. Tüm bunları isteyerek ve dönüşünü beklemeden yapacaksınız. 4. Ailenize, özellikle de annenize başka bir saygı ve sevgiyle bakacaksınız.

5. Bebeğinizin canı yandığında ve hıçkıra hıçkıra ağladığında, kendi canınızın yanmasından daha büyük bir acı hissedeceksiniz.

6. Eskiden canınızı sıkan pek çok detay, gözünüze çok daha önemsiz görünecek.

7. Artık aynada kendinize değil, onun yerine sürekli bebeğinize bakacaksınız.

8. Geceler hiç olmadığı kadar uzun geçecek!

9. Süper kahraman gücüyle dolacak, her şeye yeteceksiniz!

10. Sınırsız sevgiyle dolacaksınız. Çiçekler, böcekler, insanlar, özellikle yolda gördüğünüz hiç tanımadığınız bebekler...

11. Gündem, siyaset, ekonomi sizin için bir müddet duracak, hayatınızın akışında bebeğinizle ilgili gerçekler olacak.

