Anne olmak için +35 çok mu geç?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çeşitli nedenlerle ertelediğimiz hamilelik planlarına ortalama 35 yaş civarında sıra geldiğinde bazı kadınları zorlu bir süreç karşılıyor. Hem gebeliğin oluşmasında hem de devamında sorunlar artabiliyor. Neyse ki gelişen teknoloji burada da yardımımıza koşuyor. İleri yaşta nasıl hamile kalınır? Hangi yöntemi tercih etmek gerekir? Riskler neler? İşin uzmanlarına sorduk...

Yazı: Mürsel Çavuş



Kadının zamanı daha kıymetli

Bir gebeliğin oluşması için erkekten gelen sperm hücresi ile kadındaki yumurta hücresine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Buraya kadar herşey tamam... Ancak erkekte sperm üretimi her yaşta devam ederken kadınların yumurta rezervi zamana karşı duramıyor. Peki neden? Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Görgen şöyle anlatıyor: “Kız bebeğin doğduğu gün mevcut yumurtaları onun yumurta rezervini gösterir. Yumurtalıklarda yaklaşık 300400 bin adet olgunlaşmamış yumurta hücresi vardır. Doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen sürede yumurta üretimi olmaz ve yumurtaların bir kısmı kendiliğinden yok olur. Ergenlik ile birlikte her ay bir grup yumurta olgunlaşmak üzere gelişmeye başlar, bir veya iki tanesi olgunlaşırken grubun diğer bölümü zamanla hücre ölümü ile yok edilir. Bu işlem vücudun fizyolojik çalışma programıdır. Yumurtalıklardaki yumurtaların erken kaybını genetik faktörler, sigara, ilaç, radyasyon ve çevresel faktörler artırabilir.”



Eğitimdi, kariyerdi derken yıllar su gibi akıp gidiyor ama yumurtalıklarımızın bundan hiç haberi yok! Kadının en doğurgan yaşı hala 20-25, 35’ten sonra ise şans hızla düşüyor.



Kalitesi de düşüyor

Doç. Dr. Görgen, “Yirmili yaşlarda en kaliteli yumurtalar kullanılır ve büyük kısmı yok olur. Otuzlu yaşlarda kullanılan daha orta kalitedekilerdir. Kırklı yaşlarda daha az kaliteli yumurta kalır. Bunun nedeni hem kadının genetik yapısı hem de yıllar içerisinde yumurtalıkların maruz kaldığı dış etkenler. 37 yaşından sonra tüketim hem çok hızlı oluyor hem de yumurtaların kalitesi bozuluyor” diyor.



Günümüzde tıp hızla ilerliyor ve çığır açan gelişmeler var. Anne adaylarının eğitimli ve bilinçli olması, düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi sayesinde sağlıklı bebek sahibi olmaları mümkün.



Riskleri bilerek yola çıkın

Tamam, hayat şartları ve tercihlerimiz bizi daha geç çocuk sahibi olmaya zorluyor ama unutmamamız gereken bazı gerçekler de var. Medicana Çamlıca Hastanesi Tüp Bebek ve Endoskopik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Vanlıoğlu, 35 yaş ve üzerinde gebeliğin erken doğum, erken gebelik kanaması, gebeliğe bağlı hipertansiyon, diyabet oranlarında artış, kromozom anomalili bebek doğurma oranlarındaki artış gibi risklerin olduğunu söylüyor: “Vücudumuzdaki her hücre zamanla yaşlanır, yumurtalıklar dahil... Yaşlanan yumurta hücrelerinin sperm hücresiyle birleşmesiyle elde edilen embriyolarda hücre bölünmesinde bozukluklar oluşur. Down sendromu denilen 21’inci kromozom fazlalığı buna en güzel örnek.” Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nesrin Fener ise daha iyimser... “Günümüzde tıp hızla ilerliyor ve çığır açan gelişmeler var. Anne adaylarının eğitimli ve bilinçli olması, düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi sayesinde sağlıklı bebek sahibi olmaları mümkün. Ayrıca gebeliklerin planlı olması, gebelik öncesi dönemde gerekli kontrollerin, testlerin ve ilaç takviyelerinin yapılması, zararlı alışkanlıkların bırakılması, beslenme ve egzersiz programlarına sadık kalınması ile mutlu ve sağlıklı bir gebelik yaşanabilir” diyor.



Yumurtalık rezervinizi öğrenin

Biyolojik yaşınız ile yumurtalıklarınızın yaşı arasında fark olabiliyor. Bu nedenle gebelik yaşı konusunda tercih yaparken bu unsuru da dikkate almak gerekiyor. Adetin üçüncü gününde yapılan ultrasonografide yumurtalıkların ve kanda bazı hormon düzeylerinin değerlendirilmesi ile yumurtalık rezervi anlaşılabiliyor. Eğer rezerv düşük ise erken önlemlerle gebelik daha kolay sağlanabiliyor. Ancak kime hangi yöntemin uygulanacağına karar vermek için daha detaylı tetkikler gerekebiliyor.