Hamilelik çatlakları, göğüs ucu problemleri... Annelerin yaşadığı problemleri uzmanlara sorduk!

4.5 aylık hamileyim. Şimdiden vücudumda çatlaklar oluşmaya başladı. Çatlakları önlemenin ya da azaltmanın etkili bir yöntemi var mı?

Hamileliğin dördüncü veya beşinci ayından itibaren karın büyümesinin hızlanması ve kilo alımına bağlı olarak çatlaklar oluşmaya başlayabilir. Bu dönemde karın, basen ve göğüs bölgesini nemlendirmek; badem yağı, gül yağı, calendula yağı, papatya ve lavanta yağı gibi bitkisel içerikli yağları hafif masajla uygulamak çatlak oluşma olasılığını azaltabilir. Bu noktada nemlendirici losyon ve yağ uygulamalarını her gün düzenli yapmak önemli. Özellikle banyo sonrası hafif nemli vücuda uygulama yapmak etkinliği artırır. Hamilelik boyunca bol su içmek yine cilt kuruluğu ve çatlak oluşumunu önleme açısından önemli. Günümüzde oldukça başarılı formülasyona sahip çatlak önleyici medikal kozmetik kremler de mevcut. Bunları da özellikle beşinci aydan itibaren karın, kalça ve göğüs bölgesi gibi çatlak oluşma potansiyeli olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Bu tip kremleri doğum sonrası en az beşinci aya kadar düzenli uygulamak da sonuç almak açısından önemli.

Memorial Wellness, Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar

Altı aylık hamileyim.Göğüslerim büyük olmasına rağmen göğüs uçlarım yok gibi. Üstelik bir göğüs ucum da doğuştan yarık. Bu durum bebeğimi emzirmeme engel olur mu?



Meme başının yarık olması estetik bir sorundur ancak emzirmeye engel değildir. Meme başının içe çökük veya düz olması ise genellikle süt kanallarının kısalığına bağlıdır. Emzirme bu durumun düzelmesi için iyi bir fırsat. Doğuma yakın zamanda meme başına kahverengi alandan ters yönlere doğru, fazla sert olmayacak biçimde ve süt kanallarına zarar vermeden masaj yapılması faydalı olur. Doğumdan sonra meme başı emzirme ile zaman içerisinde dışa doğru dönecektir. Belki doğumdan sonraki ilk birkaç gün bebek emmekte zorlanabilir. Bu dönemde de pompadan faydalanabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen meme ucunuz hala içe çökükse silikon meme başlığı kullanabilirsiniz.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Arısal

Rahmimde 7 mm çapında bir polip var. İkinci kez anne olmayı düşünüyorum. Polipin varlığı hamile kalmama engel olur mu?



Yapılan araştırmalar 2 cm’den küçük poliplerin kendiliğinden oluşan gebeliklerde ve tüp abebek tedavilerinde gebelik şansını azaltmadığı ancak oluşan gebeliğin düşükle sonuçlanma riskinde bir artışa neden olduğunu gösteriyor. 2002 yılında yapılan başka bir çalışma ise poliplerin rahim içinde glycodelin adlı bir maddenin artmasına yol açtığını ve bu durumun hem yumurtanın döllenmesini hem de embriyonun rahime tutunmasını olumsuz yönde etkileyebileceğini gösteriyor. Hem kendiliğinden olan gebeliklerde hem de tüp bebek tedavileri öncesinde polip saptandığında gebelik şansını arttırmak için polipektomi (polip çıkarma operasyonu) yapılması öneriliyor.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ceyda Aydın