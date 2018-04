Anneler soruyor!

En sık sorulan soruları uzmanlar sizin için cevapladı...

Yazı: Sinem Gürleyük



Soru: HAMİLELİĞİMİN SON AYINI YAŞIYORUM. BAŞLARDA HAREKETLİ OLAN BEBEĞİMİN HAREKETLERİ GİTTİKÇE AZALDI. BİR SORUN OLABİLİR Mİ?



Cevap: Bebeklerin hareketleri gün boyunca değişkenlik gösterir ve günün her saatinde hareket halinde olmazlar. Ayrıca bebeğin her hareketini hissetmeniz mümkün değil. Yorgun olduğunuzda, karnınız açken ve hareket halindeyken bebeğinizin hareketlerini hissetmeyebilirsiniz. Bebeğinizin hareketlerini en yoğun şekilde sabahları, yemeklerden sonra ve akşam yattıktan sonra hissedebilirsiniz. Hamilelikte bebeğin en hareketli olduğu dönem 24-32’nci haftalar arasıdır. Özellikle 34’üncü haftadan sonra hareket sıklığında azalma olur. Bu doğaldır, bebeğiniz büyüdükçe hareket alanı daraldığı ve bebeğin dönme ve yer değiştirme gibi hareketleri kısıtlandığı için bebek hareketlerinde azalma olabilir. Ancak bebeğinizin hareketlerini 12 saatten uzun süre hissetmiyorsanız ya da hareketleriyle ilgili kaygı yaşıyorsanız doktorunuza başvurmalısınız.

Medical Park Trabzon Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Op. Dr. Özgür Özdemir



Soru: ŞU ANDA İKİ AYLIK HAMİLEYİM. EVDE BİR KÖPEĞİM VE BİR KEDİM VAR. İKİSİ DE ÇOK TÜYLÜ. ALMAM GEREKEN ÖNLEMLER VAR MI?



Cevap: Gebeliğin 20’nci haftasından sonraki dönemde evde kedi ve köpek besleyebilirsiniz ancak bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Kedilerden insanlara bulaşabilen en önemli hastalık toksoplazma enfeksiyonu. Bu, gebelerde erken doğum ve düşük tehlikesine, bebeklerde bazı anomalilerin ortaya çıkmasına yol açan bir tür parazit enfeksiyonu. Toksoplazma, özellikle kedi dışkıları, iyi yıkanmamış sebze-meyve ve iyi pişmemiş etten geçebiliyor. Eğer kedi sokağa çıkarılmıyor, aşı ve ilaçları ihmal edilmiyorsa, hastalığın gelişme riski olmuyor. Kediler bu paraziti, çiğ et ve süt yoluyla da alabiliyor. Bu nedenle kedinize çiğ et ya da pastörize edilmemiş süt vermemeye özen gösterin. Kedinizin kumunu günde bir veya iki defa değiştirin. Ancak hamilelik döneminde bu değişikliği sizin yapmamanız çok önemli. Eğer bunu yapacak başka kimse yoksa kumu mutlaka eldiven giyerek değiştirin ve değiştirdikten sonra ellerinizi çok iyi yıkayın. Köpeklerle ilgili en çok korkulan durum ise, kuduz ve kist hidatik hastalığı riski. Bunun için köpeğinizin aşılarını ve hidatik kist ilaçlarını ihmal etmemelisiniz. Köpeğinize de kedinize olduğu gibi asla çiğ et vermemelisiniz. Son olarak, kedi ve köpeğinize dokunduktan sonra ellerini ağzınıza asla götürmemeli, iyice yıkamalısınız.

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Nesrin Fener