Devam eden bulantı, ateş, karın ağrısı böbrek taşı belirtisi olabilir, uzmanlara göre hamilelik öncesinde böbrek taşı kontrolü şart!





Ülkemizde yaklaşık olarak her 150 gebeden biri böbrek taşı problemi yaşamaktadır. Günümüzde gelişen teknolojilerle kolaylıkla tespit edilebilen böbrek taşları, hamilelik döneminde hem hormonal faktörlerin etkisiyle hem de büyüyen rahimin idrar yollarına baskı yapması nedeniyle önem kazanıyor.Bulantı, ateş, karın ve bel ağrısı, idrar renginde kırmızılık gibi belirtiler veren böbrek taşları erken doğuma da sebep olabiliyor. Biosan Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Okan Gökhan, anne adaylarına, hamilelik öncesinde muhakkak taş kontrolü yaptırmalarını öneriyor ve ekliyor "Hamilelik döneminde progesteron hormonunun gevşetici etkisi ve rahmin idrar yollarına yaptığı baskı nedeniyle böbrek içinde bir miktar genişleme olabilir. Bu dönemde hem taş oluşma riski hem de idrar yollarında enfeksiyon oluşma riski artar. Hastalarda sıklıkla bel, karın ağrısı, bulantı, kusma, idrarda kanama bazen buna eşlik eden ateş şikayetleri bulunur. Yapılacak idrar tahlili, ultrasonografik inceleme genellikle taşın saptanmasında yeterli olur. Tedavi edilmeyen vakalarda ağrı ve enfeksiyon erken doğuma neden olabilir.”Günümüzde taşların saptanmasında ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi direk grafi (röntgen) ve ultrasondur. Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda tomografik inceleme gerekir. Hamilelikte röntgen ve tomografi bebeğe zarar vereceğinden kullanılamaz. Bu durumda ultrason ile taşların saptanması mümkün olmazsa MR Ürografi (manyetik rezonans) tetkiki yapılabilir.Küçük taşların yüzde 70 - 80’inde ilaç tedavisi yeterli olur. Konu için bilgi aldığımız Biosan sorumlu hekimi Dr. Okan Gökhan hamilelere uygulanan taş tedavisini anlattı: "5 mm ve altındaki taşlarda beraberinde başka sorun yoksa hastanın taşı düşürmesi için gereken ilaç tedavisi, enfeksiyon varlığında uygun antibiyotik tedavisi düzenlenir. Taş büyükse, idrar kanalını tıkamışsa üreteroskopi ile taş kırılarak çıkartılır veya hamilelik süresince vücutta kalacak ince bir tüp (DJ stent) takılarak mevcut tıkanıklık önlenebilir ve taş tedavisi doğum sonrasına bırakılır.”Günde en az 2-2,5 litre su için. Yaz aylarında ise terleme nedeniyle kaybedeceğiniz su miktarını telafi etmek için en az 3 litre su içmeye gayret edin.Günlük diyette şeker ve karbonhidrat alımını, aşırı miktarda alkol kullanımını, kuru yemişleri ve aşırı C vitaminini kısıtlayın.D vitamini takviyesi alırken doktora danışın.Ançuez, sardalya ve sakatat gibi ürik asit seviyelerini arttıran yiyecekleri yemeyin.Düşük proteinli diyet uygulayarak vücudunuzdaki ürik asit miktarını sınırlayın.İçeriğinde kalsiyum bulunan mide asidini giderici ilaçları alırken dikkatli olun.Günde 3 gramdan fazla olmayacak şekilde tuz alımını kısıtlayın.