Annelerin sorularına uzmanlardan yanıtlar

Annelerin sorunlarını uzmanlar cevapladı.

S: Yedi aylık hamileyim ve yüksek tansiyon teşhisi kondu. Bu durumun bebeğime bir zararı olur mu?

C: Gebelikte yüksek tansiyon, hem anne hem de bebek için risk yaratan bir durum. Anne adayının gebelik öncesinde hipertansiyon hastalığı bulunmuyorsa bu durum ‘gebeliğin indüklediği hipertansiyon’ olarak adlandırılıyor. Tedavi edilmezse annede görme kaybı ve gebelik kaybı ile sonuçlanabiliyor. Yapılacak tetkiklerde çıkacak duruma göre, tansiyonun mutlaka ilaçlarla kontrol altına alınması gerekiyor. Bebeğin gelişiminin yakından izlenmesi de önemli. Memorial Ataşehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Aydoğdu



S: Sekiz aylık hamileyim, göğsümden hemen hemen her gün süt geliyor. Henüz doğuma bir ay var. Bu normal mi?

C: Hamilelik döneminde sık rastlanan durumlardan biri de göğüslerden süt gelmesi. Gebeliğin 16’ıncı haftasından sonra süt üretimi başlayabilir ve göğüs ucundan açık sarı renkli bir sıvı gelebilir. Bunun nedeni gebelikte artan östrojen, progesteron, prolaktin hormonları. Yani vücudunuz bebeği beslemeye hazırlanıyor. Bu sıvı kanlı, pembe veya kahverengi olmadığı sürece normal olarak kabul ediliyor ve bir önlem alınmasına gerek yok. Elbisenize gelen sıvıdan korunmak için hamile sütyeni ve göğüs pedleri kullanabilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok. Medical Park Karadeniz Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz



S: Hamileliğimin başından beri tırnaklarım çok güçsüz ve sürekli kırılıyor. Bebeğime bir zararı olur korkusuyla çok fazla oje, krem, bakım ürünü kullanmıyorum. Bunların yerine vitamin takviyesi almak doğru olur mu?

C: Tırnaklarınızda oluşan bu durum hamilelikteki hormonal değişimlere bağlı geçici bir etki. Doğumdan birkaç ay sonra yine eski sağlıklarına dönecekler. Hamilelik sürecinde dengeli beslenmek, tırnaklarınıza nemlendiricilerle bakım yapmak, onları kuru tutmak (bulaşık yıkarken eldiven kullanmak gibi), asetonoje gibi kimyasalları mümkün olduğunca az kullanmak, özellikle biotin içeren prenatal multivitaminler kullanmak, süt, peynir, yumurta sarısı, balık gibi biotin yönünden zengin besinleri diyetinizde arttırmak bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmanızı ve daha sağlıklı tırnaklara sahip olmanızı sağlayacak. Acıbadem Maslak Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Özbaşlı