Annelerin sorularını uzmanlara sorduk!

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Anneler dertlerini anlattı, uzmanlar yanıtladı!

Gıda zehirlenmesi yaşadım. Tedavi amaçlı ilaç kullanırken emzirmeye devam etmemde bir sakınca var mı? Bu haldeyken sütüm çocuğuma zarar verir mi?

Üzerinde bazı bakterilerin ürediği besinlerin tüketilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ile ortaya çıkan duruma besin zehirlenmesi diyoruz. Bazen bu duruma ateş ve kramp şeklinde karın ağrısı da eşlik edebiliyor. Zehirlenme, bozulmuş besinlerin tüketilmesinden 1-2 saat sonra başlayabileceği gibi bazen 1-2 gün içerisinde de gelişebiliyor. Besin zehirlenmesi yaşandığında bol sıvı alınması ve ellerin sık sık yıkanması önemli. Bu durumda emzirmenizde bir sakınca yok. Tedavi için antibiyotik kullanmanız da gerekebilir. Ancak doktor kontrolünde alınacak bu ilaçlar bebeği etkilemeyeceği için emzirmeye devam edebilirsiniz. Memorial Ankara Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Yeşim Gürel



Gebeliğimin son dönemindeyim, özellikle geceleri bacaklarıma sık sık kramp giriyor. Bu normal mi? Krampları engellemek için ne yapabilirim?

Gebelikte görülen kas kramplarına kalsiyum, magnezyum, potasyum eksikliği ile fosfor fazlalığının neden olduğu düşünülür. Gün içinde fazla ayakta kalmak, varisler, fazla kilo alımı gibi etkenler gebelikte bacak kramplarını arttırabilir. Krampları engellemek için kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren gıdaları arttırıp, fosfor içeren gıdaları (süt gibi) azaltabilirsiniz. Diyetin yetersiz kaldığı durumlarda tercihen doktorunuzun tavsiye edeceği kalsiyum ve magnezyum preperatları bacak kramplarınızın önlenmesine yardımcı olacaktır. Ancak kramplara şiddetli ağrılar ekleniyorsa ve gittikçe artıyorsa doktora başvurmanızı öneriyorum. Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ceyda AYDIN



Yedi aylık hamileyim. Midem çok sık ekşimeye başladı. Neredeyse hiçbir şey yiyemez oldum. Şikayetleri hafifletmek için neler önerirsiniz?

Bebeğin büyümesi esnasında hamile kadında birçok mide şikayeti görülebilir. Örneğin hamilelikte reflü oluşabilir, bebeğin baskı yapmasından dolayı mide ağrıları görülebilir. Detaylı olarak gastroenteroloji uzmanı ile görüşülerek, sorunun altındaki neden araştırılıp, buna uygun çözümler üretilmesinde fayda var. Bebeğinizin bu durumdan etkilenip etkilenmediği ise aylık ultrason muayeneleri ile takip edilir. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erhan Karaalp