Anneyi baştan yarat

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Doğumdan sonra birçok anne “Doğumdan önce böyle değildim” diyor çünkü hamilelikle birlikte başlayan süreçte göğüslerden kalçaya, karından hormonlara kadar tüm vücut değişime uğruyor. Bu değişimin eskiye oranla çok daha iyi olması ise ‘Mummy Make-Over’ denilen estetik müdahalelere kalıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Anne olmak dünyanın en güzel duygularından biri. Onu kucağınıza aldığınızda tüm dünyayı unutursunuz unutmasına da bir tek kilolar kalır aklınızda. Çünkü doğanın bir dengesi olarak hamile kaldığınız andan itibaren hormonlarınızla birlikte tüm vücudunuz da değişime uğrar. Küçük göğüsler büyümeye, olmayan göbeğiniz belirginleşmeye başladığında ise panik duygusu artar. “Doğumdan sonra nasılsa geçer” dersiniz fakat bazen çocuğunuz doğar, büyür, ek gıdaya geçer, hatta yürümeye başlar. Ama siz hala aynı durumdasınızdır. Bazen de kilolar gider ama vücudunuzdaki izleri kalır. Bu durumda akla estetik müdahaleler gelir. Fakat bu müdahalelere karar vermek de zordur, annelerin aklında onlarca soru belirir. İşte biz de bu soruların yanıtını Estetik ve Plastik Cerrah Prof. Dr. Akın Yücel’den aldık.



En çok karınlar geriliyor!

Doğum sonrası yapılan ameliyatların başında hangileri geliyor?

Doğum sonrası genellikle meme, karın ve bel bölgesine yapılan operasyonlar annelerin tercihleri arasında. Doğum sonrası anne vücudunda oluşan deformasyonları düzeltmeye yönelik cerrahi girişimlerin başında karın germe operasyonları geliyor.



En doğru zamanı bekleyin

Alınan kilolar için estetik müdahale doğumdan kaç ay sonra yapılabilir? En çok hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

İlk aylar anne ve bebek çok yoğun bir iletişim içinde oluyor ve bu dönemde genelde annelerin estetik kaygıları henüz başlamıyor. Ancak bebek büyüdükçe anneye bağımlılığı azalıyor ve anneler de kendileriyle ilgilenmeye başlıyor. Estetik cerrahi yapılabilmesi için, annenin bedenen ve zihnen buna hazır olması gerekiyor. Karın ameliyatları ve yağ şekillendirme için hastanın gebelik öncesi kilosuna dönmesi, karındaki gevşekliğin azalmış olması gerekiyor. Karın ameliyatlarından sonra bebeği taşımak güçleşeceğinden bebeğin biraz büyümesi beklenmeli. Estetik ameliyatlara genellikle süt vermenin bitiminden altı ay sonra başlanabiliyor. Hamilelik sonrası belde, karında, basenlerde ve bacaklarda yağlanma oluyor. Bu birikimler, hasta normal kilosuna döndükten sonra da devam ediyorsa, liposuction ile bu sorun çözülebiliyor. Gerek görülürse, kalçaya yağ enjeksiyonu da yapılarak ince bir bel ve yüksek bir popo elde edilebiliyor.



Doğum sonrası birçok kadının en önemli sorunlarından biri de sarkmalar. Sarkma için hangi yöntemler yararlı oluyor?

Doğum sonrası oluşan deformiteleri meme dikleştirme operasyonları ve karın germe işlemleri ile ortadan kaldırabiliyoruz. Sarkmış memelerin tekrar dik bir konuma getirilmesi cerrahi bir işlem oluyor. Bu ameliyat ile meme başları olması gereken yere taşınıyor, meme dokusu şekillendiriliyor ve deri fazlası çıkartılıyor. Memeler büyükse meme dokusunun fazlası çıkartılıyor, küçükse silikon protezlerle destekleniyor. Meme dikleştirme ameliyatları doğumlar ya da kilo verme sonrası içi boşalmış ve sarkmış hastalarda ise büyütme işlemi ile birlikte yapılıyor.



Estetik cerrahi yapılabilmesi için, annenin bedenen ve zihnen buna hazır olması gerekiyor.



