Aşırı sabah bulantıları bebeği de etkiliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aşırı sabah bulantısı çeken gebelerin çocuklarının, konuşmaya geç başlama ve dikkat eksikliği riski 3 kat artıyor.

ABD'de yapılan araştırmada aşırı sabah bulantılarından yakınan gebelerin çocuklarının, konuşmaya geç başlama ve dikkat eksikliği riskinin daha fazla olduğu belirlendi.



ABD'deki California Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda bu durumdan şikayetçi annelerin çocuklarının beyin gelişimi bulantısı olmayan annelerinkiyle karşılaştırıldı. Anne karnında aşırı bulantılara maruz kalan bebeklerin konuşmaya geç başlama ve dikkat eksikliği riskinin diğerlerinden 3,28 kat fazla olduğu ortaya çıktı.



Bilim adamlarından Marlena Fejzo, aşırı bulantıların özellikle gebeliğin ilk 5 haftasında yetersiz beslenme, stres, bazı hormonların seviyesinin yükselmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti.



Fejzo, araştırmaya katılan 500'den fazla kadının bulantı ve kusmalar nedeniyle en az 2 kilo verdiğini ve bedenlerinin serum verilecek kadar susuz kaldığına dikkati çekerek aşırı bulantılara neden olan mekanizma bilinmese de beyin gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için aşırı bulantı ve kusmalar başlar başlamaz besin takviyesi yapılabileceğini vurguladı.



Gebeliğin ilk evresinde çoğu kadın bulantı ve kusmadan yakınıyor. Aşırı sabah bulantıları (hiperemesis gravidarum) 1000 kadından 5-10'unda görülüyor. Bu bulantılar ve kusmalar hastaneye yatacak ve besin maddelerinin damardan verilmesini gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor.



Araştırmanın sonuçları "European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology" dergisinde yayımlandı. (AA)