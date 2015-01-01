Başarısız tüp bebek nedenleri

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Hamileliğin oluşmasını sağlayan mekanizmalar tek bir parametre ile açıklanamayacak kadar komplikedir. Kısırlık sorunundan mustarip adaylar daha geniş bir bakış açısıyla incelenmeli ve yeni bir denemeye başlamadan önce başarıya ulaşamama sebepleri detaylı şekilde araştırılmalıdır.