Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları, klasik olarak en az 3 tüp bebek denemesinde, iyi kalitedeki embriyonun transfer edilmesine karşın hamilelik sağlanamaması ya da toplam 10 ya da daha fazla sayıda embriyonun transfer edilmesine rağmen hamilelik sağlanamaması durumudur.
Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığının Nedenleri
Birincil Sebepler:
-Hamilelik sağlayacak olan embriyonun bozulmuş genetik yapısı,
-Yumurta gelişimi esnasında uygulanan ilaç protokollerinin yanlış olması,
-Embriyonun geliştiği kültür ortamlarının yetersiz olması,
-Embriyo dış zarının kalınlaşması gibi sebepler tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına yol açabilir.
İkincil Sebepler:
-Rahim iç duvarını (Endometrium) etkileyen rahim bozuklukları,
-Rahim içinde embriyonun tutunmasının önünde engel teşkik eden polip, myom,
-Geçirilmiş enfeksiyonlar ya da küretaj kaynaklı yapışıklıklar,
-Embriyonun rahim içinde tutunmasını ve büyümesini engelleyebilen pıhtılaşma işlev bozuklukları,
-Anne adayında genetik ya da sonradan meydana gelen immunolojik (savunma mekanizmaları) bozukluklar, iyi kalitede de olsa gelişen embriyonun tutunmasını ve gelişmesini engelleyebilir.
Üçüncül Sebepler:
-Bebek sahibi olmakta zorluk yaşayan anne adaylarında sıklıkla gelişebilen endometriosis hastalığı (çikolata kistleri),
-Tüplerde daha önceden geçirilmiş enfeksiyon ya da geçirilmiş karın içi müdahaleleri ardından yaygın bir şekilde meydana gelebilen hidrosalpenks, yani tüplerin tıkanıp şişmesi özellikle tedavi edilebilir sebepler içerisindedir.
Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıkları Durumlarında Yapılması Gerekenler
Bu duruma yol açabilecek çok çeşitli sebepler olduğu için, çift geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve o şekilde araştırılmalıdır.
İlk olarak anne ve baba adayının hamilelik oluşumuna engel teşkil edebilecek genetik ya da sistemik hastalıklarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle;
* kromozom analizleri,
* genetik pıhtılaşma faktörleri,
* immunolojik araştırmaları yapılmalıdır.
Şayet adaylardan herhangi birinde kromozomal sorun mevcut ise tüp bebek tedavisi ardından sağlanan embriyolara, transfer için seçilmeden önce, preimplantasyon genetik tarama testleri uygulanmalıdır. Bu test sonucunda seçilen normal yapıya sahip embriyolar anne adayının rahmine transfer edilmelidir. Embriyo kalitesinin yükseltilmesinde, uygun stimulasyon protokollerinin tercihi, iyi kalitede bir yumurta elde etmedeki en mühim noktadır. Kaliteli sperm tercihi için, yüksek mikroskopik büyütme tekniği olan IMSI yönteminin uygulanması da elde edilen embriyo kalitesine olumlu şekilde yansıyacaktır.
Rahim içi bozuklukların önceden saptanması histeroskopi ya da laparoskopi gibi işlemlerle bu gibi sorunların düzeltilmesi yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmadan yapılması gereken tedavilerin başında gelmektedir. Embriyonun gelişimine yardım edecek uygun ortamı yaratmadan uygulanacak tedavilerde embriyo, ne kadar iyi kalitede gelişirse gelişsin hamilelik sağlanamayacaktır.
Kaynak : http://www.centrumtupbebek.com/onceki-basarisiz-tup-bebek-uygulamalari.html