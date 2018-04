Bu ödevler bitecek!

Hamilelik döneminde yapılması gerekenler, dikkat edilecek noktalar, uyulması gereken kurallar ve yerine getirilmesi gereken ödevler... İşte anne adaylarına en faydalı ödevler...

Yazı: Filiz Şeref



BİYOLOJİ



Testleri ihmal etmeyin

Hamilelik döneminde yaptırılacak belirli testler var. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz zaman tam kan sayımı ve idrar testi muhakkak yapılmalı. Enfeksiyon tarama testlerini; toksoplazma, rubella (kızamıkçık), sifiliz (frengi) tercihen hamile kalmadan önce, ama o dönemde yaptırmadıysanız hamilelik haberini aldığınızda yaptırmalısınız. Bu testler

oldukça önemli, çünkü bunlar bebekte hasar oluşturabilecek rahatsızlıklar. Hamileliğin 11-14’üncü haftalarında ikili test (Down sendromu tarama testi) 16-18’inci haftalarında yine aynı risk için üçlü test yaptırmayı sakın ihmal etmeyin. Bazı doktorlar ikili ya da sadece üçlü testi yeterli bulabiliyor. Bu testin de ne kadar önemli bir test olduğunu söylememize gerek yok.

18-23’üncü haftalar arasında yapılacak ayrıntılı ultrason biraz pahalı gelebilir ancak bilin ki gerekli. Bebeğiniz tam detaylı olarak incelenecek. Kafanızı rahatlatmak açısından da

oldukça faydalı. Sonra sırada 24-28’inci haftalar arasında yapılan şeker yükleme testi var. Eğer şekeriniz çıkarsa beslenme düzeninizi değiştirmeniz ve daha dikkatli olmanız gerekecek, dolayısıyla bebeğinizin geleceği için bu testi de önemsemelisiniz. Eğer eşinizle aranızda kan uyuşmazlığı varsa, bebeğinizin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini anlamak için 28’inci haftada IDC (Indirekt Coombs Testi) yapılıyor.



Her gün sağlıklı beslenin

Mutlaka her gün kalsiyum (süt, yoğurt, peynir, brokoli), demir (yeşillik, tam tahıllı gıdalar, kırmızı et) folik asit (bulgur, yeşil yapraklı sebzeler, ay çekirdeği, narenciye) protein (kırmızı

et), omega 3 (balık, ceviz) ve bol bol su tüketmelisiniz.



İzleyin

National Geographic’in anne karnındaki bir bebeğin gelişimini detaylıca anlattığı ‘Yaşama Yolculuk’ DVD’sini edinin. İçinizde günbegün gelişen mucizeye inanamayacak, çok şey öğreneceksiniz...



PSİKOLOJİ



Kafanıza tokadan başka bir şey takmayın

Rahat çocuk rahat annede bulunur. Her şeyi kafanıza takmayın. Nasıl olacak nasıl bitecek gibi kuruntuları kafanızdan atın. Bakın herkesinki nasıl doğuyorsa sizinki de doğacak,

büyüyecek.



Kulaklarınızı tıkayın

Şimdi herkes size akıl verecek. Herkes üzerinize titreyecek. Bebek doğunca da onun üzerine titreyecekler. ‘Onu yapma, bunu ye, bebeği kalın giydir, rüzgarda bırakma, soğukta hasta

olur, sütün beslemiyor mu?’ İç sesinizi dinleyin. Siz onun annesisiniz. Elbette büyüklerin tecrübelerinden faydalanın ama çokbilmiş kulübüne dahil olanlara da kulaklarınızı tıkayın.



Kendinize inanın

Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü içmelerinin önemi tartışılmaz. Ama emzirmek öyle bir olay ki, öncelikle istemeniz ve inanmanız gerekiyor. Sütünüzün olacağına inanır, beslenmenize dikkat eder, sıkıntı yapmazsanız süt konusunda da sıkıntı yaşamayacaksınız. Sütü arttıran en önemli şeyler ise; bol uyku, bol su ve stresten uzak günler.



Kendinizi şımartın

Bebeğiniz doğunca kendinize vakit ayırmanız en azından ilk aylarda biraz zor olabilir. Dolayısıyla hamileyken kendinize ait anlar yarat��n. Bazen sadece banyo keyfi yapmak bile yetebilir.