Hamilelik döneminde yapılması gerekenler, dikkat edilecek noktalar, uyulması gereken kurallar ve yerine getirilmesi gereken ödevler... İşte anne adaylarına en faydalı ödevler...
Yazı: Filiz Şeref
BİYOLOJİ
Testleri ihmal etmeyin
Hamilelik döneminde yaptırılacak belirli testler var. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz zaman tam kan sayımı ve idrar testi muhakkak yapılmalı. Enfeksiyon tarama testlerini; toksoplazma, rubella (kızamıkçık), sifiliz (frengi) tercihen hamile kalmadan önce, ama o dönemde yaptırmadıysanız hamilelik haberini aldığınızda yaptırmalısınız. Bu testler
oldukça önemli, çünkü bunlar bebekte hasar oluşturabilecek rahatsızlıklar. Hamileliğin 11-14’üncü haftalarında ikili test (Down sendromu tarama testi) 16-18’inci haftalarında yine aynı risk için üçlü test yaptırmayı sakın ihmal etmeyin. Bazı doktorlar ikili ya da sadece üçlü testi yeterli bulabiliyor. Bu testin de ne kadar önemli bir test olduğunu söylememize gerek yok.
18-23’üncü haftalar arasında yapılacak ayrıntılı ultrason biraz pahalı gelebilir ancak bilin ki gerekli. Bebeğiniz tam detaylı olarak incelenecek. Kafanızı rahatlatmak açısından da
oldukça faydalı. Sonra sırada 24-28’inci haftalar arasında yapılan şeker yükleme testi var. Eğer şekeriniz çıkarsa beslenme düzeninizi değiştirmeniz ve daha dikkatli olmanız gerekecek, dolayısıyla bebeğinizin geleceği için bu testi de önemsemelisiniz. Eğer eşinizle aranızda kan uyuşmazlığı varsa, bebeğinizin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini anlamak için 28’inci haftada IDC (Indirekt Coombs Testi) yapılıyor.
Her gün sağlıklı beslenin
Mutlaka her gün kalsiyum (süt, yoğurt, peynir, brokoli), demir (yeşillik, tam tahıllı gıdalar, kırmızı et) folik asit (bulgur, yeşil yapraklı sebzeler, ay çekirdeği, narenciye) protein (kırmızı
et), omega 3 (balık, ceviz) ve bol bol su tüketmelisiniz.
İzleyin
National Geographic’in anne karnındaki bir bebeğin gelişimini detaylıca anlattığı ‘Yaşama Yolculuk’ DVD’sini edinin. İçinizde günbegün gelişen mucizeye inanamayacak, çok şey öğreneceksiniz...
PSİKOLOJİ
Kafanıza tokadan başka bir şey takmayın
Rahat çocuk rahat annede bulunur. Her şeyi kafanıza takmayın. Nasıl olacak nasıl bitecek gibi kuruntuları kafanızdan atın. Bakın herkesinki nasıl doğuyorsa sizinki de doğacak,
büyüyecek.
Kulaklarınızı tıkayın
Şimdi herkes size akıl verecek. Herkes üzerinize titreyecek. Bebek doğunca da onun üzerine titreyecekler. ‘Onu yapma, bunu ye, bebeği kalın giydir, rüzgarda bırakma, soğukta hasta
olur, sütün beslemiyor mu?’ İç sesinizi dinleyin. Siz onun annesisiniz. Elbette büyüklerin tecrübelerinden faydalanın ama çokbilmiş kulübüne dahil olanlara da kulaklarınızı tıkayın.
Kendinize inanın
Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü içmelerinin önemi tartışılmaz. Ama emzirmek öyle bir olay ki, öncelikle istemeniz ve inanmanız gerekiyor. Sütünüzün olacağına inanır, beslenmenize dikkat eder, sıkıntı yapmazsanız süt konusunda da sıkıntı yaşamayacaksınız. Sütü arttıran en önemli şeyler ise; bol uyku, bol su ve stresten uzak günler.
Kendinizi şımartın
Bebeğiniz doğunca kendinize vakit ayırmanız en azından ilk aylarda biraz zor olabilir. Dolayısıyla hamileyken kendinize ait anlar yarat��n. Bazen sadece banyo keyfi yapmak bile yetebilir.