Dikkat yatak odasında bebek var!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Eşinizle birlikte çıktığınız yolun en güzel hediyesini yani bebeğinizi kucağınıza almaya hazırlanıyorsunuz. Her şey güzel giderken, ilişkinizde bazı aksaklıklar ortaya çıkmaya başladıysa acil alarma geçme vakti gelmiş olabilir.

Yazı: Nilgün Yıldız

Hamilelik sürecinde çiftler ya daha da yakınlaşıyor ya da birbirinden hiç umulmadık şekilde uzaklaşabiliyor. Bu durum ise çiftin geçmişine, gebeliğin nasıl oluştuğuna, maddi, manevi şartlara, kadının gebeliği nasıl yaşadığına bağlı olarak değişiyor. İstanbul Doğum Akademisi’nden Hamile ve Doğum Psikoterapisti Uzman Psikolog Neşe Karabekir, “Nasıl her bir doğum tek ve biricikse, her bir gebelik farklı oluyor. Çiftler arasındaki bu dalgalanmalar gebeliğin farklı zamanlarında değişim gösteriyor. İlk dönemler özellikle de düşük tehlikesi varsa cinsel anlamda uzaklık yaşanabiliyor. Mide bulantıları da fazla ise hayat kalitesinde düşüşe neden olabiliyor ve bu da ilişkiye yansıyor. Eğer kadın ve erkek gebeliği bir hastalık gibi düşünüyorsa bu durum tehlikeli boyuta gelebiliyor. Her şeyin ‘normal’ gittiği bir süreçse, ilişkiyi olumlu etkiliyor; birbirine daha çok bağlanma, yeniden aşık olma, daha yakın hissetme gibi duygular yaşanıyor” diyor.