Diyabet hastalarının gebelikleri planlı olmalı

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Diyabet hastalığının ömür boyu tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Öztürkmen, "Diyabet hastalarının gebeliği planlı olmalı ve öncesinde şeker seviyesi kontrol altına alınmalıdır. Diyabetli gebelerde ilk tercih normal doğum olmalı, tıbbi mecburiyet bulunursa sezaryen yapılmalıdır" dedi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, kandaki şeker seviyesi kontrol altında tutulduğu sürece kişinin normal yaşantısında hiç bir engel çıkarmadığını belirten Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Öztürkmen, anne olmak isteyen şeker hastaları için de bir engel olmadığını ancak gebeliğin planlı olması gerektiğini söyledi. Gebelik sürecinde doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Öztürkmen, "Ancak gebelik için, hastalığın vücuttaki etkilerine ilişkin önemli kriterler göz önünde tutulmalıdır. Diyabet nedeniyle göz, böbrek ve kalp gibi organlarda hasar oluşmuş ise öncelikle bunların tedavilerinin yapılması gerekir. Gebelik öncesi şeker seviyesinin, günün hangi saatinde olursa olsun 80'den aşağı, 120'den yukarı olmaması gerekir. Seviye bu aralıklarda değilse gebelik riskli olabilir. Gebeliğin 5 ve 6'ncı haftasında başlayan bebeğin beyin ve omurilik gelişimi, annedeki şeker düzeyinden olumsuz etkilenebilir" diye konuştu. Gebelikte Tip 2 diyabet tedavisi gören anne adaylarının ağızdan aldıkları ilaçların ilk aylarda bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açabileceğini aktaran Op. Dr. Mehmet Öztürkmen, gebelik planı öncesi hap tedavisinden insülin tedavisine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gebelik süresince insülin kullanımının bebeğe zarar vermediğini aksine annenin şeker seviyesi kontrol altına alınacağı için bebeğe dolaylı olarak yararlı olacağını açıklayan Op. Dr. Mehmet Öztürkmen şöyle konuştu:

"İnsülinin düzenli kullanılmasının yanı sıra öğünlere dikkat edilmesi çok önemlidir. Uzun etkili insülinler öğün atlandığında ani şeker düşmesi ya da yükselmesine yol açar. Dengeli ve düzenli beslenme en az insülinin kullanımı kadar önemlidir. Diyabet nedeniyle göz, böbrek ve tansiyon sorunu olan gebelerin yara iyileşmesi çok zor olduğu için sezaryenden kaçınmaları gerekir. Tıbbi zorunluluk bulunmadıkça normal doğum tercih edilmeli, bebeğin yüksek kilolu olduğu durumlarda sezaryene başvurulmalıdır. Gebelikte aşırı kilo alan diyabet hastasının kan şekeri, normal seviyelerin dışına çıkacağından bebeğin de kan şekerini yükseltir. Bu durum bebekte kalp, böbrek ve damar sorunları oluşturur. Sabah ve akşam 20 dakikayı geçmeyen hafif egzersizler yapılmalıdır. Vücudun ihtiyacı olan 7-8 saatlik uyku sonrası hormon sistemi kendini toparlar. Bu nedenle gece uyumadan, uykusunu gündüz almaya çalışan diyabet hastalarında şeker kontrolü sağlanması zorlaşır."

(DHA)

