Umut Evirgen ve Alina Boz çifti 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti

Milliyetin haberine göre ikili, önceki akşam Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. 'Tereddüt Çizgisi' filminin ilk gösterimine giden çiftten Boz, basın mensuplarından dikkat çeken bir ricada bulundu.

"Her şey yolunda. Evlilik çok iyi gidiyor. Sizden ricam var; beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim. "