Umut Evirgen ve Alina Boz çifti 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti
Geçtiğimiz Aralık ayında evlenen Umut Evirgen ve Alina Boz önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Çift haklarında çıkan, “Boşanıyorlar” iddialarına cevap verdi.
Alina Boz ile Umut Evirgen, geçtiğimiz aralık ayında Emirgan’da demirli olan Halas Gemisi’nde gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.
Milliyetin haberine göre ikili, önceki akşam Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. 'Tereddüt Çizgisi' filminin ilk gösterimine giden çiftten Boz, basın mensuplarından dikkat çeken bir ricada bulundu.
"Her şey yolunda. Evlilik çok iyi gidiyor. Sizden ricam var; beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim. "
Umut Evirgen de haklarında çıkan 'boşanma' haberlerine yönelik tepkisini dile getirdi.
35 yaşındaki işletmeci, "Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut ve Alina boşanıyor! Bu evlilik yürümez' gibi saçma sapan... Böyle haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin, görünce canım sıkılıyor" dedi.