Doğru mu yanlış mı?

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Eğer hamileyseniz çevrenizdeki pek çok kişinin tavsiyelerine boğulup, kafanızın karışacağından emin olabilirsiniz. Birileri ‘Aman, boya saçını bir şey olmaz’ derken, başka bir kısım ‘Aman sakın! Tırnağını bile boyama’ diyebilir. Hamilelikte kafaları karıştıran bu cümleleri Avrupa Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü Op. Dr. Serhat Partalcı’ya sorduk.

YANLIŞLAR

Dedektörden geçilmez.

Dedektörler X ışını ile çalışmaz. Dolayısıyla bebeğinize ve size zarar vermez.



Seyahat sakıncalıdır.

Son dört haftaya kadar araç kullanmanızda bile bir sakınca yok. Çok yorulmamaya özen gösterdiğiniz takdirde seyahat edebilirsiniz.



İlişki yasaktır.

Özel bir durum söz konusu olmadığı sürece prezervatif kullanarak son üç haftaya kadar seks hayatınıza devam edebilirsiniz.



Jinekolojik muayene düşüğe neden olur.

Rutin kontrollerin ilk ikisi vajinal yoldan yapılır. Diğer muayeneler sorun olmadıkça karından, ultrasonla gerçekleşir. Ek muayeneler, sadece sancı, kanama türü şikayetler olduğunda vajinal yolla yapılır. Doktorunuz düşük tehdidiyle karşı karşıya olduğunuzu düşünürse, kontrolünüzü jinekolojik muayene ile yapacaktır.



Alkol hiç alınmaz, çay ve kahve içilmez.

Çok nadir durumlarda bir bardak şarap tüketebilirsiniz. Çay ve kahveden tamamen uzak durmanıza gerek yok ancak kendinize mutlaka bir limit koymalısınız.



Spor yapılmaz.

Kardiyovasküler sporlar; yani yüzme, yürüyüş gibi aktiviteleri yapmaya devam edebilirsiniz.



Birkaç tane sigara zararsızdır.

Sigara içen annelerin erken doğum oranının daha yüksek olduğu görülüyor. Ayrıca bebeklerinin normalden daha düşük kiloya sahip olduğu da kanıtlanan bir gerçek. Bu nedenle sigaradan kesinlikle uzak durmalısınız.



Diş tedavisi yapılmaz.

Abse türü rahatsızlıklar mikrop kaynağıdır ve bu bebeğinize zarar verebilir. Gebelik döneminde dişlerinizi kontrol altında tutmalısınız.



Regl olmaya devam edebilirsiniz.

Hamile olduğunuz halde kanamanız oluyorsa (genelde normal adet düzenine göre daha az olması gerekir) düşük tehdidi oluşturacağı için mutlaka doktora başvurmalısınız.



İlaç kullanılmaz.

Bazı durumlarda ilaç kullanmamak gebeliği daha fazla riske atabilir. Bu yüzden özel durumlar için mutlaka doktorunuza başvurun.



