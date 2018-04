Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili gerçekler

Doğum kontrol yöntemleri hakkında bildikleriniz efsane mi gerçek mi?

Milattan önce 600’lerde doğum kontrolü sağladığı gerekçesiyle kullanılan bir bitkinin aşırı kullanım yüzünden neslinin tükendiğini biliyor muydunuz? Peki ülkemizde sıklıkla tercih edilen ‘geri çekilme’ yöntemi ile 4 kadından 1’inin gebe kaldığını? Doğum kontrol farkındalığı anlatmak amacıyla hayata geçirilen www.efsanemigercekmi.com doğum kontrolü hakkında aklınızdaki tüm doğru bildiğiniz yanlışlara ışık tutuyor.



Günümüzde düşük etkili geleneksel korunma yöntemleri popülerliğini korumaya devam ederken istenmeyen gebelikten korunmayla ilgili pek çok yanlış inanış da varlık göstermeye devam ediyor. Tarih boyunca doğum kontrolü üzerine başarılı ve başarısız pek çok yöntem denenerek gelinen noktada, her bünyeye uygun modern ve etkili doğum kontrol yöntemleri geliştirildi.



Doğum kontrolü ve gebelikle ilgili “efsane mi gerçek mi” diye düşündüren bazı başlıklar:

Efsane: Adet döneminde cinsel ilişkiye girildiğinde gebelik oluşmaz.

Gerçek: Takvim yönetimi güvenilir bir korunma sağlamaz. Sperm kadın vücudunda 5-7 gün kadar canlı kalabilir.



Efsane: Doğum kontrol hapları kanser riskini artırır.

Gerçek: Doğum kontrol hapları kanser riskini artırmaz. Aksine rahim ve yumurtalık kanser riskini azaltır.



Efsane: Emzirirken hamile kalınmaz.

Gerçek: Emzirme döneminde yumurtalama olabilir ve hamile kalınabilir.



Efsane: Doğum kontrol hapları tüylenme ve sivilce yapar.

Gerçek: Yeni nesil doğum kontrol hapları tüylenmeyi ve sivilce oluşumunu engeller.



Efsane: Prezervatifler gebeliği karşı %100 koruma sağlar.

Gerçek: Prezervatif kullanılan ilişkilerde 5 kadından 1’i bir yıl içinde hamile kalabilir.



Türkiye’de doğum kontrolüne ilişkin bazı gerçekler:

- Türkiye’de her 2 kadından 1’i modern doğum kontrol yöntemlerini kullanıyorsa da en büyük sorunun doğum kontrol yöntemlerinin doğru kullanılmaması olarak belirtiliyor. Türkiye’de rahim içi araç (spiraller) ve kondomdan sonra yüzde 12’lik oranla uygulanan geri çekilme yöntemi ile her 4 kadından 1’i gebe kalıyor ve bu gebeliklerin bir kısmı kürtaj ile sonuçlanıyor.

- Spiral ve doğum kontrol hapları gibi modern yöntemler doğru kullanıldığında yüzde 100’e yakın başarı sağlıyor, ancak doğum kontrol haplarının Avrupa’da kullanım oranı %30’a yakın iken bu oran Türkiye’de ne yazık ki sadece %9 olarak belirtiliyor.3 Türkiye’deki kadınların asılsız şehir efsanelerinden dolayı modern yöntemleri kullanmadıkları gözlemleniyor.