Doğum sancısı azaltılabilir mi?

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Bir doğumun en korkutucu yanı nasıl bir ağrı ile karşı karşıya kalacağınızı bilememenizdir kuşkusuz! Özellikle de bu ilk doğumunuzsa! Peki, doğumda daha az ağrı çekmek mümkün mü? Araştırmalar yüksek D vitamininin, doğum sırasındaki ağrıları azaltmaya yardımcı olabildiğini gösterdi.

ABD'de yapılan bir araştırma, D vitamini düzeyi yüksek kadınların doğum sırasında daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunu ve daha az ağrı çektiğini gösterdi.



Bilim adamları, katılımcıların kanındaki D vitamini düzeyini doğumdan önce saptadı. Bu düzey, doğum sırasında verilen ağrı kesicilerin miktarıyla karşılaştırıldı. Kanındaki D vitamini oranı düşük olan kadınların daha fazla ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğu görüldü.



Araştırmaya imza atanlardan Dr. Andrew Geller, gebelik sırasında kadınların kanındaki D vitamini oranın genellikle düştüğünü belirterek bu vitaminin düzeyinin düşmesinin engellenmesinin doğumda daha az ağrı çekilmesini sağlayabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları New Orleans'ta düzenlenen bu yılki Amerikan Anestezi Kongresi'nde sunuldu.

