Bir doğumun en korkutucu yanı nasıl bir ağrı ile karşı karşıya kalacağınızı bilememenizdir kuşkusuz! Özellikle de bu ilk doğumunuzsa! Peki, doğumda daha az ağrı çekmek mümkün mü? Araştırmalar yüksek D vitamininin, doğum sırasındaki ağrıları azaltmaya yardımcı olabildiğini gösterdi.
ABD'de yapılan bir araştırma, D vitamini düzeyi yüksek kadınların doğum sırasında daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunu ve daha az ağrı çektiğini gösterdi.
Bilim adamları, katılımcıların kanındaki D vitamini düzeyini doğumdan önce saptadı. Bu düzey, doğum sırasında verilen ağrı kesicilerin miktarıyla karşılaştırıldı. Kanındaki D vitamini oranı düşük olan kadınların daha fazla ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğu görüldü.
Araştırmaya imza atanlardan Dr. Andrew Geller, gebelik sırasında kadınların kanındaki D vitamini oranın genellikle düştüğünü belirterek bu vitaminin düzeyinin düşmesinin engellenmesinin doğumda daha az ağrı çekilmesini sağlayabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları New Orleans'ta düzenlenen bu yılki Amerikan Anestezi Kongresi'nde sunuldu.