Hamilelik sırasında ve doğum sonrasında en sık yaşanan şikayetlerden biri de saç dökülmesi.

Kadınların yaklaşık %50'si hamilelikte ve doğum sonrasında saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Hormonların etkisine uykusuzluk, emzirme, yeni sorumlulukların verdiği stres de eklenince bu süreç kaçınılmaz olabiliyor. Bu yüzden banyo sırasında veya saçınızı tararken gördüğünüz dökülen tutamlar “neler oluyor” diye düşünmenize ve paniğe kapılmanıza sebep olmasın!



Saçlar neden dökülüyor?

Hamilelik sonrasında, düşük ya da kürtaj sonrasında, doğum kontrol hapı kullanıp bıraktıktan sonra saç dökülmesi artabilir. Doğum sonrası yaşanan saç dökülmesi sorununun sebebi, hamilelik boyunca yüksek seyreden östrojen hormonunun doğum sonrasında normal seviyesine inmesidir. Bu sebeple doğumdan sonraki ilk 2-6 ay arasında saç dökülme sorunu yaşanması normal bir süreç olarak kabul ediliyor.



Saçlarınız ne zaman normale dönecek?

Süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak ortalama olarak doğumdan sonraki 3-6 ay arasında saçlarınız eski formuna ve canlılığına kavuşacaktır. Eğer sorun devam ederse bir dermatoloji uzmanına başvurmanız yararlı olabilir.



Neler yapabilirsiniz?

- Saç boyası, düzleştirici, fön, maşa gibi işlemler saçlarınızı daha da yıpratabilir. Bu işlemlerden hem hamilelik sırasında hem de doğumdan sonra uzak durun.

- Banyo sonrasında saçlarınızı doğal yolla kurumaya bırakın, güçlü saç kurutucularından uzak durun.

- Badem yağı, susam yağı, zeytin yağı gibi besleyici yağları 15 günde bir banyo öncesi saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

- Saç telleriniz inceldiyse ve saçlarınızın hacimsiz görüntüsü sizi mutsuz ediyorsa bu sürede hacim vermek üzere formüle edilen şampuan ve saç bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz.

- Kısa modeller tercih etmeniz saçlarınızın daha dolgun ve canlı görünmesini sağlayabilir.

- Kullandığınız saç bakım malzemelerinin kimyasal madde içermemesine dikkat etmeniz de önemli.

Sağlıklı saçlar için...

DEMİR: Demir yetersizliğinden kaynaklanan saç dökülmesi yaşıyorsanız, doktorunuza danışın, takviyeye ihtiyacınız olabilir. Demir açısından zengin yumurta, sığır eti, kırmızı et, üzüm, pekmez, fındık, susam ve baklagillere de öğünlerinizde yer açın.

ÇİNKO: Çinko diğer pek çok mineral gibi hücrelerin işlevini yerine getirebilmesi için gerekli. Çinko eksikliği saç dökülmesine ve saç renginde değişikliğe sebep olabiliyor. Arpa, peynir, süt ve süt ürünleri, balık gibi besinleri tüketmeniz faydalı olabilir.



ANNELER NE DİYOR?

“Bebeğim iki aylıkken saçlarımın dökülme oranı beni çok korkutmuştu. Dökülen saçlarım duşu tıkayabilecek çoğunluktaydı. Bu olayladan sonra saçlarımı kestirdim ve maşa, fön gibi işlemlerden uzak durdum. 3-4 ay içinde saçlarım normale döndü.”

AYŞEGÜL



“Hamileliğim sırasında saç dökülmesi sorunu yaşamadım, hatta saçlarım her zamankinden daha kabarıktı ama doğumdan sonraki ilk 6 ay korkutucu derecede saçlarım döküldü. Emzirme dönemim bitene kadar da devam etti.”

ELİF



“Doğum sonrasında saçlarım avuç avuç elime geliyordu. Hemen doktora gittim ve bunun korkulacak bir durum olmadığını o zaman anladım. Şimdi kızım 2 yaşında ve saçlarım da eski formunda!”

ESRA

