Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için doğurganlığı iyileştiren dokuz faktör ne?

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Her 100 çiftten 15’inin farklı nedenlerle çocuğu olmuyor. Değişik enfeksiyonlara bağlı sorunlar, yaş faktörü ve yaşam tarzı farklılıkları çocuk sahibi olamamada etkili rol oynayabiliyor. Anatolia Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yaralı, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için doğurganlığı iyileştiren dokuz faktör hakkında bilgi verdi.



Yaş faktörünü unutmayın

Korunmasız cinsel ilişkide bulunan çiftlerin gebe kalma oranları ilk ay yüksek oluyor, ilk üç ay sonrasında ise düşmeye başlıyor. Göreceli olarak geç 30’lu yaşlardan sonra aylık gebe kalma oranı, erken 20’li yaşlara göre yarı yarıya azalıyor. En az 12 ay süre ile düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilememesi kısırlık olarak tanımlanıyor. Fizik muayene ya da tıbbi hikayesi uyarıcı olanlarda ve 35 yaş üstü kadınlarda ise altı ayın ardından değerlendirme yapılması gerekiyor.



Cinsel ilişki sıklığına dikkat edin

Cinsel perhiz süresinin beş günü geçtiği durumlarda sperm sayısı ve morfolojisi (şekli) olumsuz yönde etkileniyor. Sperm sayısı düşük olanlarda her gün cinsel ilişkinin sperm sayı ve hareketliliğini artırdığı söyleniyor. Çiftlere 1-2 gün aralıklı ilişki tavsiye ediliyor.



Doğru zamanı bilin

Bir kadının gebe kalabileceği süre adetin ilk gününe göre altıncı gün başlıyor ve yumurtlamanın olduğu gün sonlanıyor. 28 günde bir adet gören bir kadında bu aralık adet bitimi ile 14’üncü gün arasında oluyor.



Sigara içmeyi bırakın

Sigara, gebe kalma potansiyelini belirgin olarak azaltıyor. Ayrıca menopoza girme yaşını da 1-4 yıl öne çekiyor. Kendiliğinden ya da IVF (tüp bebek yöntemi) ile oluşan gebeliklerde düşük riskini de artırıyor. Erkeklerde de sperm sayı ve hareketliliğinde azalmaya neden oluyor.



İlişki alışkanlığını değiştirmeyin

Her çiftin kendine has cinsel ilişki alışkanlığı var ve bu alışkanlıklarda herhangi bir değişiklik yapılması gebe kalmaya katkı sağlamıyor. Kullanılan bazı kayganlaştırıcıların spermler üzerine zararlı etkisi olabiliyor.



Normal kilonuzu koruyun

Gebelik oranları çok zayıf ya da vücut kitle indeksi 35 ve üstü olan kadınlarda azalıyor. Bu nedenle kadınların kilosunun normale çekilmesi kendiliğinden gebe kalınabilirlik üzerinde olumlu etkide bulunuyor.



Alkol tüketimini sınırlandırın

Gebe kalınabilirliğe etkisi tam olarak bilinmese de ağır alkol alımından (günde iki bardaktan fazla) kaçınmak gerekiyor.



Stresi iyi yönetin

Kısırlık hayatın birçok önemli alanına yansıyan bir sorun oluyor. Bu dönemde eşinizle açık ve etkili iletişim kurmaya özen gösterin. Yoga, meditasyon gibi stres azaltma tekniklerini öğrenebilir, sanatsal kurslara katılabilirsiniz.



Kahve günde beş fincan

Günde beş fincandan fazla kahve içimi gebe kalma şansını azaltıyor. Günde 200-300 mg. kahve alımında dahi düşük riski artıyor. Erken doğum ya da düşük ağırlıklı bebek doğumuna da etken olabiliyor.