Ebeveynliğin en doğal hali

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'Attachment Parenting’ yani 'doğal ebeveyn' kavramı ile tanışın!

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Bugüne kadar anne-baba olma deneyimi yaşadıysanız, zaman zaman çocuğunuza olması gerektiği (!) gibi davranıp diğer yandan vicdan azabı çekmiş olabilirsiniz. Henüz bu deneyimleri tatmadıysanız halen kitaplarda anlatılan davranış modellerinin yüzde yüz işe yarayacağınıumut ediyorsunuz. Ne yazık ki çocuklarla ilişkiler çoğunlukla kitapların vadettiği gibi olmuyor. Ebeveynler bir yandan kitapların dediklerini uygulamaya çalışırken diğer yandan içlerinden geleni yapmaya başlıyor. Bu tutarsız davranışlar ise ne onlara iyi

geliyor, ne de çocuğa…



Temelleri 1970’li yıllarda ABD’de atılan ‘Attachment Parenting’ yaklaşımı çocuğu katı kurallar altında büyütmek yerine, onun kişisel ihtiyaçlarına kalbimizi ve aklımızı açarak ebeveynlik yapmayı öneriyor. Batı dünyasının bebeği şımartma korkusuyla onu hazır olmadan bağımsız olmaya zorladığını öne süren Attachment Parenting uzmanları, bu zorlama çabaların ebeveynler ile bebek arasında güvenli bağ kurmayı engellediğini savunuyor. Peki bu zamana kadar yanlış mı yaptık? Doğal ebeveyn olmak için eğitim almamız mı gerekiyor? ABD’den altı yıl önce dönen ve Attachment Parenting kavramını ‘Doğal Ebeveynlik’ olarak dilimize çeviren Pedagog Nilüfer Devecigil’e aklımıza takılanları sorduk.



Doğal Ebeveynlik ne anlama geliyor?

Burada esas olan bizim bebeğimizle, bebeğimizin de bizimle güvenli bir bağ kurması… Bağlanmanın önemi bilimsel olarak da kanıtlandı ancak bu konu hep psikologlar arasında

kalıyor, halk tarafından yeterince bilinmiyor. Oysa güvenli bağlanma genetik bir durum değil, başka bir yerden gelmiyor, sadece anne-baba ve çocuk ilişkisiyle ilgili… Çocuğun

ebeveynleri ile nasıl bir bağ kurduğu hayatı boyunca arkadaş, sevgili, eş gibi herkesle tüm ilişkilerini etkiliyor. ABD’de 1970’li yıllarda bir grup ebeveyn, bağlanmalı bir ebeveynlik için organizasyon kurarak, “Güvenli bağlanmanın olması için bebeğin ağlamalarına güvenmemiz gerekiyor. Onların ağlamaları bize bir şey söylüyor” dediler. Bu organizasyon zamanla

‘Doğal ebeveynlik nedir, bunun için neler yapmak gerekiyor?’ gibi sorular üzerinde yoğunlaştı. Bugün ABD’de birçok pedagog bu yaklaşımla çalışıyor. Ben de Türkiye’ye döndükten sonra bunu duyurabilmek için ‘Doğal Ebeveynlik’ ifadesini kullanmaya başladım.



Neden doğal?

Çünkü çocuğumuzla bağ kurmak, ağladığında onu kucağımıza almak, onun gönderdiği sinyallere cevap vermek bizim doğamızda var. Önemli olan içgüdülerimiz ile tetiklenmelerimizi birbirine karıştırmamak… Ben bebekken ağladığımda yalnız bırakıldıysam, yan odada ağlatıldıysam, bebeğim ağladığında ya ‘aman Allahım, onu yalnız bırakmamalıyım’ düşüncesi ile bebeği bir saniye bile bir başkasına bırakamayacak hale geliyorum. Ya da bebeğimin ağlaması beni öğle sinirlendiriyor ki onu fırlatayım atayım ya da başka biri baksın istiyorum. Bunlar içgüdüler değil benim kendi tetiklenmelerim... Bu tetiklenmeler temizlendikçe içgüdülerimi daha iyi duyar hale geliyorum. İçsel seslerimi duymaya başlayınca ise zaten tek yapmam gereken onları izlemek. Oysa sadece davranış odaklı yaklaşımlarda, ‘Akşam odana gelirse şöyle yap, sabah şöyle yaparsa böyle de’ gibi reçeteler var ve bunlar, çocuğun duygularını anlamaya değil, tamamen davranışa yönelik.

