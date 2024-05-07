Tescilli güzel Neşe Erberk'in gurur anı! Üç kızı da mezun oldu

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Avrupa eski güzeli Neşe Erberk, Ayk Gurdikyan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lara Gurdikyan, Florida International University'nin işletme bölümünden mezun oldu.
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Neşe Erberk, 2008'de boşandığı eski eşi Ayk Gurdikyan ve kızları Selin ve Alin ile birlikte Lara'nın mezuniyet törenine katıldı.
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Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabı üzerinden de dile getiren 59 yaşındaki Neşe Erberk, "Ve Lara'm Florida International University iṣletme bölümünden iyi derece ile mezun oldu. Böylece üç kız kardeş gururla FIU diplomalarını alarak mezuniyetlerinin keyfini çıkarmaya başladılar" dedi.
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Neşe Erberk, kızı Lara Gurdikyan'ın mezuniyet töreninde ailece çektirdikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Erberk'in fotoğraflarına tebrik mesajları yağdı.