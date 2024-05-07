Tarkan'dan eşine 8. evlilik yıldönümüne özel jest

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Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Tarkan, 2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenmişti.
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Temmuz 2018'de kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Pınar Tevetoğlu'yla beraber evlilikte sekizinci yılı deviren Tarkan, yayınladığı balayı karesini "Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonradan tatlı kareler…P&T" notuyla paylaşmıştı.
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Megastar bu kadarla kalmadı. Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar ve videolar paylaşan Tarkan, eşine yıl dönümüne özel Boğaz jesti yaptı. Boğaz'da aşka gelen Tarkan, o anları paylaşmayı ihmal etmedi.