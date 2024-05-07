Tarkan'dan eşine 8. evlilik yıldönümüne özel jest

Geçtiğimiz günlerde Pınar Tevetoğlu'yla beraber evlilikte sekizinci yılı deviren Tarkan, yayınladığı balayı karesini "Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonradan tatlı kareler…P&T" notuyla paylaşmıştı.