Emziren annenin beslenme günlüğü

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Emziren anneler için yeterli süt üretebilmek çok önemli, bunun yolu da dengeli ve sağlıklı bir beslenmeden geçiyor.

Anne sütü, ilk altı ay bebek için tek başına yeterli tek doğal kaynak. Bir yaşına gelene kadar bebeğinizi emzirmeniz fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi açısından en uygun yöntem. Emziren anneler için yeterli süt üretebilmek çok önemli, bunun yolu da dengeli ve sağlıklı bir beslenmeden geçiyor. Sağlıklı beslenme programı hem fazla kiloların kolayca verilmesine hem de bebeğinizin daha kaliteli sütle beslenmesine imkan tanıyor. “Emzirme döneminde salgılanan süt, annenin aldığı besinlerin bir ürünü. Süt için gerekli olan besinler, annenin kendi gereksinimine ek sayılmalı. Gebelikte olduğu gibi emzirme döneminde de beslenme çok önemli” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, annenin besin depolarını dengede tutarak sağlığını korumanın ve salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini artırmanın bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken şey olduğunu belirtiyor.



