Emzirme dönemini sorduk-soruşturduk!

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Emzirme dönemine dair ne kadar kitap okusak, blog tıklasak, doktorları soru bombardımanına tutsak da diğer anne-bebeklerin bu dönemini de merak ederiz ve karşılaştığımız annelere sorarız, “Ne kadar emzirdin?”, “Nasıl bıraktın?” diye... Bu kez bir anket düzenledik ve 150 anneden yanıt aldık. İşte sonuçlar…

Yazı: Burçin Öztınaz



Emzirme döneminiz nasıldı?

%27 Yorucuydu ve acı veriyordu, zorunda olmasam emzirmezdim.

%73 Mucizeviydi! Keşke bitmeseydi…



Bebeğiniz hayatınıza giriş yaptığı anda yaşamınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Şişen göğüsler, not alınan saatler, bölünen uykularla emzirme dönemi sizi karşılıyor! Kimi için güç ve sancılı olsa da çoğu anne bu dönemin mucizevi olduğunda hemfikir. Ankete katılanların tam yüzde 73’ü emzirmeyi çok sevdiğini söylüyor!



Göğüs ucu çatlağı sorunu yaşadınız mı?

%62 Evet

%38 Hayır



Annelerin yüzde 62’si bu sorunu yaşadığını belirtti. Eğer siz de onlardan biriyseniz, işte deneyebilecekleriniz…

• Anne sütü enfeksiyonlara karşı antikorlar içerir. Kendi sütünüzü bir miktar göğüs ucunuza sürmeniz göğüs ucu çatlağının oluşmasını önler ve tedavisinde de yardımcı olur.

• Emzirmeden sonra göğüs uçlarınızın havayla kurumasına izin verin. Bu, kıyafetlerin yapışıp, irite etmesine engel olur.

• Özel göğüs ucu kremlerinden yardım alın.

• Uygun göğüs desteği ve özel emzirme sütyenleri kullanmayı unutmayın.

• Göğüs ucunuzu sabunla yıkamayın. Bu, daha çok kurumasına neden olur.



