Emzirmenin dayanılmaz ağırlığı

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Annelerin dünyasına mastit kelimesiyle giren süt düğümlenmesi; süt kanallarının tıkanması sonucunda göğüste ağrı, şişlik ve kızarıklık olarak kendini gösteriyor. 10 lohusadan üçünde görülen mastiti henüz gelişmeden önlemek çok önemli.

Bir sabah memenizde ağrı ile uyandınız; taş gibi olmuş ve el değmiyor. Emzirirken canınız çok acıyor. Pompa ile sütünüzü boşaltmaya çalışıyorsunuz ama süt yerine sarı renkli bir sıvı çıkıyor. O da o kadar koyu kıvamlı ki… Bu durumu büyük ihtimalle 40 dereceye çıkan ateş, üşüme ve titreme nöbetleri takip ediyor ya da edecek. Bebeğinizi emzirseniz ayrı dert, emzirmeseniz ayrı dert… Peki, şimdi ne yapacaksınız? Mastit, meme dokusunun iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Serkan Aydoğdu, mastitin doğum sonrası ilk altı hafta ile sütten kesme dönemlerinde görüldüğünü belirtiyor. Memede kızarıklık, ağrı, hassasiyet artışı ve ateş gibi

belirtileri olan mastit, her üç lohusadan birinde görülebilen çok yaygın bir rahatsızlık.



SÜT KANALLARI NEDEN TIKANIR?

Mastitin oluşumunda göğüslerde süt birikmesinin en önemli faktör olduğunu söyleyen Dr. Aydoğdu, özellikle gece boyunca bebeği uyuyan annelerin, sabah ya da gün boyunca bebeğini emzirmeye zamanı olmayan çalışan annelerin bu durumla karşılaşabileceğini belirtiyor. Annenin psikolojisi, fiziksel yorgunluğu ve stres de etkili faktörler arasında. Dr. Aydoğdu, “Mastit emzirme döneminde vücut direncinin düşmesi ile bakterilerin vücuda giriş yolu bulması ile oluşur. Vücut direncini azaltan bu faktörler, mastit oluşumunu kolaylaştırır” diyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi de stres faktörüne dikkat çekiyor. “Mastit vücut direnci düşük, stres altındaki lohusalarda daha sık görülüyor. Çünkü doğru emzirmek stres altında ve yorgun kadınlarda zor hale geliyor. Bunun yanı sıra yetersiz sıvı alımı, yanlış beslenme de sütün miktarını ve akış hızını etkilediğinden meme başı bebeğin emmesi sırasında daha fazla zarar görüyor. Yanlış emzirme teknikleri, yanlış ve gereksiz pompa kullanımı da mastit oluşumuna neden olan önemli etkenler arasında.” Uygun bir esnekliğe sahip olmayan; yani memeleri ‘sıkan’ sutyenlerin de kanalların sıkışarak tıkanmasına neden olabildiğini anlatan Dr. Aydoğdu, süt sağma pompalarının yanlış kullanımının da meme başında travma yaratarak mastite zemin hazırladığını belirtiyor. Dr. Aydoğdu, annelerin her emzirmeden sonra memedeki sütü boşaltmak için pompa kullanmalarına gerek olmadığını, sadece yeterince boşaltamadıklarını düşündükleri durumlarda kullanmalarını ve bu işlem esnasında meme üzerine hafif masaj yapmalarını öneriyor.



