Gebelere özel televizyon geliyor

Hamilelikle ilgili merak ettiğiniz her şey bu televizyonda!

Sağlık Bakanlığının projesiyle hamilelikle ilgili merak edilen her konunun işleneceği "Gebe TV" yayına başlayacak. Sadece anne adaylarına değil baba adaylarına da hitap etmesi planlanan "Gebe TV"de, gebeliğe hazırlık ve anne karnındaki bebekteki gelişmeleri hafta hafta işleyen 250'ye yakın video yer alacak.



Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş, önce internetten "gebetv.gov.tr" adresinden, bir süre sonra da uydudan yayın yapacak televizyonda, gebelik öncesi ve hamilelik dönemine ilişkin her türlü bilginin yer alacağını bildirdi.



Birkaç ay içinde yayına geçmesi planlanan Gebe TV'de, uzman hekimlerin, gebeliğe hazırlık, gebelik süreci ve doğumla ilgili görüşlerine yer verileceğini anlatan Tontuş, konuyla ilgili animasyonlar da hazırlandığını söyledi.



Tontuş, sadece anne adaylarını değil, baba adaylarını da bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Gebelik döneminde babalara düşen sorumluluklara yer vererek onları da bu sürece ortak etmeyi planlıyoruz. Bu projeyle gebelik öncesi, gebelik ve doğum sonrasında sağlıklı günler geçirmek adına fiziksel aktiviteden, sağlıklı beslenmeye, doğum çantasında bulunması gerekenlerden, aşılara, gereken tüm bilgi paylaşımını yapmayı hedefliyoruz. Gebe TV, toplumumuzda teknolojik gelişmelere bağlı olarak kolay ulaşabilen bilgi kaynaklarının yanlış yoruma açık kapı bırakması nedeniyle sağlık gibi anayasal olarak temel hak olan bir konuda

profesyonel yardım ve danışmanlık ihtiyacını karşılayacaktır."



Gebe TV'de, anne karnındaki bebekteki gelişmeleri hafta hafta işleyen 250'ye yakın video yer alacağını belirten Tontuş, her gebelik haftasıyla ilgili 7-8 video hazırlandığını, hamilelerin 9 ay boyunca bu videolardan yararlanarak sürecin normal ilerleyip ilerlemediği konusunda kafalarındaki soru işaretlerini giderebileceklerini belirtti.



Tontuş, Türkiye'de anne ölümlerinin yüz binde 15.4, bebek ölümlerinin ise binde 7.8'e kadar düştüğünü, bunun sağlık çalışanlarının gayreti ve sistemin geliştirilmesiyle başarıldığını kaydederek, "Bu oranların daha da aşağı çekilmesi vatandaşların gayretiyle başarılacak. Artık bireylere de bu konuda görev düşüyor. İşte Gebe TV, vatandaşlara yapılması gerekenlerle ilgili yol gösterecek" ifadesini kullandı.



