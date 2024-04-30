Bayhan: Hayatımın en büyük hatasıydı...

Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan Zuhal Topal'in evlilik programına da katılmıştı. Hanife'ye talip olan Bayhan, o dönem ile ilgili itirafta bulundu.
'KURTULMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'
Bayhan pişmanlığını dile getirirken, “Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesiyle reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program. Girdiğim günden sonra kurtulmak için çok uğraştım. Bu da böylece benim en büyük hatam olmuş oldu.”
'SEZEN HANIM İLE ŞARKI ÇIKARACAKTIK'
Yarışmadan çıktıktan sonra albüm tekliflerinin her yerden geldiğini ve herkesin kendisini yönlendirmek istediğini söyleyen Bayhan "O dönem Sezen hanımla da bir araya geldik proje hazırladık beraber bir şarkı çıkaracaktık, ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi bir daha bir araya gelemedik” ifadelerini kullandı.