Gebelik varisi tetikler mi?

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Doğum yapmış 5 kadından 2'sinde varis var...

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cem Arıtürk, doğum yapan her 5 kadından 2'sinde varis bulunduğunu belirterek, "Çünkü gebelik varisi tetikliyor. Sadece çok ayakta duranlarda değil çok oturanlarda da sıklıkla görülüyor. Daha çok estetik bir sorun olarak algılanan varis, by-pass için ihtiyaç duyulan damar seçeneğini

azaltması nedeniyle de aslında hayati bir önem taşıyor" dedi.



Arıtürk, gebeliğin varisleri tetiklediğine ilişkin yaptığı açıklamada, varisin sadece sürekli ayakta duranlarda değil aynı zamanda sürekli oturarak çalışanlarda da sıklıkla görülen bir rahatsızlık olduğunu vurgulayarak, "Özellikle şişman insanlar varislere daha çok yatkınlık gösteriyor. Ayrıca karın içi basıncını artıracak hastalığı olanlarda da sık görülüyor. Karın içi

basıncında artışa neden olan hastalığı bulunanlar ve bacak toplardamarlarında pıhtılaşma geçirmiş olanlarda da varis daha çok görülebiliyor. Ayrıca varis, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla karşılaşılan bir sağlık sorunu" ifadelerini kullandı.



Kadınlarda varise sebep olan en önemli faktörlerden birinin gebelik olduğunu anlatan Arıtürk, şöyle devam etti:



"Gebelikte karın içi basıncı da arttığından varis oluşumu daha kolaylaşıyor. Kadınlar, özellikle gebelik ve doğum sonrası dönemde daha hareketsiz olduklarından varise yatkınlıkları da artıyor. Gebelik sırasında oluşan varisler kasık bölgesine dek uzanabiliyor. Özellikle açık tenlilerde daha çok görülüyor. Bunun dışında annesi, kardeşi gibi yakın bir aile üyesinde varis

olan bir kadınlarda, varis oluşma ihtimali de daha yüksek."



