Gebelikte kahve tüketimine dikkat!

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Kahveye düşkünseniz, en azından hamilelik dönemi boyunca bu alışkanlığınızdan uzak durmanızda büyük fayda var! Çünkü gebelikte 2 fincandan fazla kahve, bebekte kan kanseri riskini artırabiliyor.

Günde 2 fincandan fazla kahve içen gebelerin bebeklerinin kan kanserine yakalanma riskinin artabileceği belirlendi.



Bilim adamları, 20'nin üzerinde araştırmanın sonuçlarını inceledi ve gebelikte 2 fincandan fazla kahve tüketen anne adaylarının bebeklerinde kan kanseri riskinin yüzde 60'tan fazla olduğunu gördü. Araştırma, günde 4 fincan ya da daha fazla kahve tüketenlerin bebeklerinde ise riskin yüzde 72'ye kadar çıktığını ortaya koydu.



Gebelere kahve tüketiminin günde 2 fincanla sınırlandırma önerisinde bulunan bilim adamları, kafeinin fetüsün DNA'sını değiştirdiğini ve hücrelerin tümörlerin oluşumuna daha meyilli hale getirdiğini düşünüyor.



Araştırmanın sonuçları "American Journal of Obstetrics and Gynaecology" dergisinde yayımlandı.