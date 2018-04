Gece emzirmesini ne zaman kesmeli?

Gece emzirmesi ilk birkaç ay boyunca bebeğin gelişimi için bir mecburiyet olsa da, bir süre sonra ‘acaba hala acıktığı için mi uyanıyor, emzirmeye gerek var mı, yoksa emzirme uykusunu olumsuz mu etkiliyor?’ gibi soruları akla getiriyor. Gece emzirmesinin faydalarını, zararlarını ve ne zaman kesilmesinin uygun olduğunu bu konuda kafa karışıklığı yaşayan anneler için araştırdık.

Yazı: Filiz Şeref



Siz de sık sık duyuyorsunuzdur; ‘bebek gece uyanmasa bile uyandırıp emzirmelisin’ diyenleri... Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Eda Ayberkin Bilsel, ilk iki ayda bebek uyanmasa bile gece en geç 3-4 saatte bir bebeği beslemenin doğru olduğunu onaylıyor. 4-6 ay arasındaki çoğu bebek ise gece 5-6 saat beslenmeden rahatlıkla uyuyabiliyor. Gece emmesini bırakmak için uygun zaman ise altıncı ay. Gündüz yeterli beslenen altı aydan büyük bir bebekte gece beslenmesinin büyüme üzerinde anlamlı bir katkısı olmadığı söyleniyor.

Uzm. Dr. Eda Ayberkin Bilsel, “Aksine kesintisiz gece uykusu büyüme hormonunun daha etkin bir şekilde salgılanmasını sağlayarak büyümeyi olumlu yönde etkiliyor. Bebeklerde gece beslenmenin tek faydası, duygusal tatmin. Özellikle bir yaşından sonra gece beslenen çocuklarda diş çürükleri ve orta kulak enfeksiyonlarının sıklığı da

artıyor” diyor.

Tüm bunları düşünerek, altı aylık olan bebeğin gece emzirmesine son vermek gerektiği söylenebilir. Ayrıca şöyle de bir gerçek var; kronik uykusuzluk annenin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz etkiliyor. Üstelik çalışan annelerin bu durumu tolere edilebilmesi daha zor oluyor. Yorgun ve mutsuz bir anne bebeğine yeterli sevgi ve ilgiyi gösteremeyeceği gibi süt miktarı da azalabiliyor. Bu yüzden gece emzirmesini kesmek, anneye de iyi geliyor.



Gece acıktığı için mi uyanıyor?

Bebeklerin gece sık uyanma nedeni her zaman açlık olmuyor. Uzm. Dr. Eda Ayberkin Bilsel, “Bebek 2-3 saatte bir beslenme ihtiyacının olduğu ilk aylarda değilse, gündüz beslenmeleri düzenliyse, uyumadan önce yeterince beslendiyse gece sık uyanmasının nedeni çoğunlukla annesinin yanında olduğunu hissetme ve rahatlama ihtiyacıdır. Diş çıkarma, soğuk algınlığı gibi basit durumlar sırasında ve emekleme, yürüme gibi yeni gelişim basamaklarına geçiş dönemlerinde de daha önceden kesintisiz uyuyan bir bebek sık uyanmaya başlayabilir” diyor.

Burada can alıcı bir soru daha karşımıza çıkıyor; gece çeşitli nedenlerle uyanan ve emzirilerek uyutulan bebekler, emmeye alıştıkları için daha sık uyanıyor olabilirler mi? Ve gece emzirmeleri bir süre sonra bebeklerin deliksiz uyku uyumamasının bir sebebi olabiliyor mu? Yani ‘tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan?’ olayı... Uzm. Dr. Bilsel, emzirilerek ya da biberonla beslenerek uyutulan bir bebeğin bunu bir uykuya geçiş aracı olarak benimsemesini ve her uyandığında buna ihtiyaç duymasını normal olarak karşılıyor. “Özellikle beslenme ebeveyn yatağına alınarak yapılıyorsa, bu, bebek için vazgeçilmez olacak. Onu rahatlatan anne sıcaklığı ve kokusu daha sık uyanması için bir sebep oluyor. Gece uyandığında kendiliğinden tekrar uykuya geçebilme becerisine sahip bebeklerin uyku kalitesi çok daha yüksek. Deliksiz gece uykusu uyuyan bebeklerin gündüz de daha mutlu ve huzurlu bebekler olduğu bilinen bir gerçek.”

Anneler için en büyük endişelerden biri de, tüm gece emzirmemenin süt miktarını azaltıp azaltmayacağı oluyor. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Uzm. Dr. Bilsel, “Gündüz düzenli bir şekilde emziren annenin gece emzirmeye ara vermesi süt miktarını azaltmıyor. Aksine uykusunu iyi almış, dinlenmiş mutlu bir annenin sütünün hem miktarı hem de kalitesi daha iyi oluyor” diyor.