Dokuz ay boyunca, ‘iki canlıyım’ dediniz ve yedikçe yediniz. Şimdi bebeğiniz kucağınızda kilolar vücudunuzda, ne yapacağım diye kara kara düşünün. Düşünürken de hareket edin! Nasıl mı? İşte böyle...

Emzirme

İlk olarak emzirmenin sadece bebek için değil sizin için de oldukça yararlı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Doğumdan sonra emzirmek annenin kilo vermesine de yardımcı oluyor. Düzenli ve sık emziren bir anne günde bebeğe en az 500 cc. süt veriyor ve bu sayede de yaklaşık 500 kalori enerji kaybediyor. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken ise yedikleriniz. Süt olsun diye zararlı yiyecekler tüketmek yerine sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemelisiniz.

Karın içeri

Doğumdan sonra en hassas olan bölgeleriniz karın ve pelvis bölgeniz (leğen kemiği omurganız ile bacaklarınız arasında kalan halka şeklinde olan kemik) oluyor. Bu bölgelerin hızlıca kendine gelmesi için kegel egzersizlerini deneyebilirsiniz. Ayrıca doğru nefes almak için yogadan da yardım alabilirsiniz.

Boyun hareketi

Büyüyen göğüslerden ve bebeğinizi taşımaktan boynunuz ve omuzlarınız ağrıyorsa boyun çalıştırıcı egzersizleri deneyebilirsiniz. Bunun için boynunuzu önce yanlara doğru sonra da yavaşça tam olarak çevirebilirsiniz. Bu hareketleri günde en az üç defa yapmanız yeterli olacaktır.



Yazı: Nilgün YıldızHamile kalmadan önce inceciktim’ diye hayıflanmak sadece psikolojinizi bozmanıza neden olur. Oysa bebeğinizi kucağınıza aldığınız dönem psikolojik olarak da güçlü olmanız gereken bir dönem. Bu nedenle olaylara iyi tarafından bakmalısınız. Öncelikle hamilelikle birlikte aldığınız kiloların 4-6 kg.’ının doğumla beraber gittiğini bilmelisiniz. Geriye kalan kilolardan kurtulmak ise hem yediklerinize dikkat ederek hem de fitness salonlarında olmasa bile ev yaşamınızda yapacağınız değişikliklerle mümkün.Normal doğumdan sonra bazen dikişler nedeniyle ağrı olabiliyor. Bu nedenle doğumdan en az bir hafta sonra hafif egzersizlere başlayabilirsiniz. Sezaryenden sonra ise doktor kontrolleriniz normalse, bir ay sonra egzersize başlayabilirsiniz. Doğumdan sonraki en iyi egzersiz ise yürümektir. Yemek yedikten bir ya da iki saat sonra yürüyüşe çıkabilirsiniz. Eğer bebeğinize bakacak biri varsa tabii… Eğer bakacak kimse yoksa üzülmeyin bebeğinizi arabasında dolaştırmak da size egzersiz olacaktır. Günde yarım saat orta tempoda yürüyebilirsiniz.Her gün veya iki günde bir hafif tempoda koşu da vücudun ve karın bölgesinin forma girmesinde size yardımcı olacak. Havalar güzelleşti eşiniz eve geldiğinde bir süreliğine bebeğinizi ona emanet ederek koşuyu açık havada yapabilir ya da koşu bandında koşabilirsiniz.