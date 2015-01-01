Hamilelik döneminde anne adaylarının sol tarafa yatması önerilir. Vücudun ortasından sağ tarafta en büyük toplar damar bulunmaktadır. Şayet anne adayı sağ tarafa doğru yatarsa bu toplar damara rahim tarafınan bası yapılır. Bu sebeple de kalbe giden kan miktarı azalır. Bu sebeple de bebeğe daha az kan ve oksijen gider. Sağ tarafa yatılırsa eğer vücuttaki şişliklerde artış meydana gelebilir. Sol tarafa yatıldığında ise plasentaya giden kan oranı artar. Bu sayede bebeğe daha fazla oksijen ve besin ulaşır. Sol tarafa yatıldığında kan dolaşımındaki döngü artar ve vücuttaki şişlikler azalır.
Gebeler için en ideal uyku pozisyonu da bu sebeple sol yana yatmaktır. Anne adayları sol tarafa yatarken, sırtının arkasına büyük bir yastık koymalı ve uyku sırasında sağa dönmeyi engellemelidir.
Hamileliğin ilk 3 ayından yatış pozisyonu nasıl olmalıdır?
Hamileliğin ilk 3 ayında yatış pozisyonu açısından anne adayları serbesttir. Bu aylarda rahim henüz küçüktür. Bu sebeple de rahime bası söz konusu değildir.
Hamileler sırt üstü yatabilir mi?
Hamileliğin son aylarında sırt üstü yatılmamalıdır. Sırt üstü pozisyon; rahmin bütün ağırlığı ile büyük kan damarlarına, omurgaya, sırt kaslarına ve barsaklarına baskı yapar. Bu sebeple de anne adayı bel ağrısı çekebilir ve basur sorunu yaşabilir.
Hamileliğin sonlarına doğru sırt üstü yatmak oldukça sakıncalıdır. Bu pozisyonda; rahim tüm ağırlığı ile büyük kan damarlarına, omurgaya ve rahme bası yapar. Bu sebeple de basur ve bel ağrısı sorunları tetiklenir.
Sırt üstü yatan anne adayları, ayağa kalktıklarında başları dönebilir, tansiyonu düşebilir. Bu sebeple debu pozisyonda yatmaktan kaçınmak gerekir.
Gebelikte yüz üstü yatmak sakıncalı mıdır?
Gebelik sürecinde yüzüstü yatmak önerilmez. Bebek ve büyüyen rahim için sırt üstü yatmak oldukça sakıncalıdır.
Kaynak: http://hamilelik.com/hamilelik-doneminde-yatis-uyuma-pozisyonlari/