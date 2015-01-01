Hamilelik döneminde yatış, uyuma pozisyonları

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Anne adayları, gebelik süresince yatış pozisyonlarını bile gebeliğe dikkat ederek ayarlamaya çalışırlar. Hamilelik döneminde doğru yatış pozisyonu; anne adayının daha rahat ve kaliteli bir uyku uyuması için önemlidir.