Hamilelik şikayetleri ve çözüm yolları

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Bulantılar, kramplar, sızlayan göğüsler canınızı sıkmasın!

Yazı: İpek Koşan



Bebeğinizi heyecanla beklediğiniz bugünlerde birkaç küçük problem canınızı sıkabilir. Bitmeyen bulantılar, uyutmayan kramplar, sızlayan göğüsler sadece sizin başınıza gelen sorunlar değil, panik yapmayın; çözümlere bakın!



Hamilelik haberini aldığınızdan beri mutluluktan ayaklarınız yere basmıyor. Bebeğinizle çıktığınız bu mucizevi yolculukta psikolojik ve bedensel değişimler yaşadığınız için kimi zaman karşınıza zor virajlar çıkabiliyor. Uzmanların normal olarak karşıladığı bu durumlarda bazı noktaları irdelemek ve çözüme ulaşmak gerekiyor. Bu konuda doktor, siz ve aileniz tam bir ekip halinde hareket etmelisiniz! Böylece hamilelik süresince yaşadığınız bu problemleri en aza indirebilir, üstesinden kolayca gelebilirsiniz!

