Hamilelikte ağız ve diş sağlığına dikkat!

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Hamilelik öncesinde ağız ve diş sağlığı mutlaka kontrol edilmeli...

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Duran, diş eti rahatsızlıklarının hamilelerde çok hızlı ilerlediğini, düşük ve erken doğuma neden olduğunu söyledi.



Duran, diş eti rahatsızlıklarının dişleri çevreleyen dokuların iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını, en büyük etkenin bakteri plağı olduğunu anlattı.

Ağızdaki bakterilerin çoğalmasının rahatsızlıkları tetiklediğine dikkati çeken Duran, "Diş eti rahatsızlığında klinik olarak ilk belirti, kanamayla gözlenir, fırçalarken, herhangi bir şeyi ısırırken veya kendiliğinden olabilir. Kanamanın şiddeti, diş eti rahatsızlığının boyutunu gösterir" diye konuştu.



Rahatsızlığın önlenmesi için ağızdaki bakteri plağının temizlenmesi gerektiğini kaydeden Duran, dişlerin arasında kalan yemek artıklarının bakteri plağına neden olduğunu vurguladı.



Duran, bakteri plağını engellemenin en basit yönteminin günde 3 kez dişleri fırçalamak olduğunu belirterek, diş eti kanamasının artması halinde hekimden destek almak gerektiğini dile getirdi.



Hamilelerde diş eti rahatsızlığı

Hamilelerde ve çocuklardaki diş eti rahatsızlıklarına gereken önemin verilmediğine işaret eden Duran, gebelikteki vakaların ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.



Hamilelikte hormon dengesi bozulduğu için bazı rahatsızlıkların daha etkili olabildiğini aktaran Duran, "Bir birim bakteriye, hamile olmayan bayandaki cevapla, hamilelerdeki cevap farklıdır. Hamileler, bir birim bakteriye çok fazla tepki gösterir yani çok fazla kanama olabilir. Maalesef halk arasında yanlış bilinen 'bir hamilelik, bir diş kaybı' anlayışının nedeni, hamilelik süresince bakterilere maksimum cevap veren vücut dokusunun savunma yapamamasıdır" ifadesini kullandı.



Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların, hamilelik öncesinde ağız ve diş sağlığı kontrolü yaptırması gerektiğini anlatan Duran, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hamile kalmadan ağız bakımlarının yapılması, hamile kaldıktan sonra da bakımlarına çok daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Hamile bayanlarda gelişen diş eti rahatsızlıkları çok hızlı ilerleyeceği için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Son dönemde yapılan çalışmalar diş eti rahatsızlığının hamilelerde daha ciddi görüldüğünü gösterdi. Şiddetli diş eti

rahatsızlıkları, hamilelerde düşük ve erken doğuma neden oluyor. Dolayısıyla bu tür hastaların daha dikkatli davranması gerekmektedir."



(AA)